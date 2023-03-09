Bé trai 14 tuổi ở TP.HCM đi học rồi không về, gia đình ngày đêm tìm kiếm: Ngủ ở công viên, lang thang xin ăn

Gia đình vô cùng lo lắng khi bé trai không trở về sau buổi học, cả nhà 5 người đã bỏ việc làm ăn, chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi.

Theo Báo Thanh Niên, ông Tuyển thuật lại vì lỡ trốn học, sợ gia đình trách mắng nên em K. đi lang thang, không dám về nhà. “Lúc đi con mang theo 15.000 đồng ba mẹ cho đi học. Con kể ngủ ở công viên, xài hết tiền thì xin ăn. Nhờ mấy cô chú xung quanh giúp đỡ mà con sống được mấy ngày qua, tới hôm nay đói quá nên mới về nhà.", ông Tuyển cho hay. Thấy con bình an trở về, cả nhà không giấu được niềm vui. Những ngày qua, ông Tuyển và các thành viên trong gia đình ai cũng lo lắng cho con trai, nỗ lực tìm kiếm khắp nơi.

Sáng 6.3, K. rời nhà trên đường Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp) đến trường đi học. Tan giờ học, K. vẫn mãi chưa về nhà. Chị Mãnh cho biết trước đó em K. không có biểu hiện lạ cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình. Bé trai đã được tìm thấy. Ảnh: Thanh Niên Gia đình cho biết những ngày qua đã trực tiếp đi tìm, trình báo với cơ quan chức năng cũng như cầu cứu cộng đồng mạng nhưng vẫn chưa có tin của Khoa. Cả nhà 5 người tạm gác lại việc làm ăn để đi tìm.

Chị Mãnh cho biết trước khi đi, Khoa mang quần tây, áo trắng học sinh. Trước đó, em không có biểu hiện lạ, cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình. “Bình thường nó mê chơi game một chút thôi. Mong là gia đình sớm tìm thấy em", chị Mãnh nói. Ông Trần Tuyển (53 tuổi, ba của Khoa) lo lắng nói rằng những ngày qua gia đình không ăn ngủ được vì lo cho sức khỏe của con trai. May mắn bé đã về nhà bình an, gia đình vô cùng mừng rỡ. Bé trai kể với gia đình là bé ngủ công viên, xin ăn, đói quá nên về nhà. Theo Báo Người Lao Động không lâu trước đây, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM cho biết mới đây cán bộ Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn phát hiện một vụ việc "dở khóc dở cười" liên quan đến một bé trai 9 tuổi (ngụ quận 3). Cụ thể, khoảng 19 giờ tối 26-4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), tổ công tác do thượng uý Lê Tuấn Khanh làm tổ trưởng phát hiện 1 bé trai 9 tuổi đang đi bộ hướng từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về vòng xoay Hàng Xanh. Bé trai được gia đình đón về nhà. Ảnh: Người Lao Động Thời điểm này, cháu bé đi ngược chiều dưới lòng đường giữa làn ô tô và làn đường phân luồng cho xe máy trong khi lượng phương tiện trên đường khá đông. Nhận thấy cháu bé dễ gặp nguy hiểm, tổ tuần tra đã dừng xe, đưa cháu vào lề đường. Qua thăm hỏi được biết cháu bé tên T.T.A, do buồn chuyện gia đình nên một mình đến tòa nhà Landmark 81 để chơi. Sau khi nắm được sự việc, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và dùng mô tô đặc chủng đưa bé trai về Công an phường 15, quận Bình Thạnh để phối hợp liên lạc với gia đình cháu. Khoảng 45 phút sau, ba mẹ bé trai mang theo các giấy tờ cần thiết đến trụ sở công an để đón cháu về nhà.

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