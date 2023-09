Khoảng 15h chiều 8/3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ thuyền trưởng phương tiện sà lan số hiệu LA-05923 của Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (tỉnh Long An), yêu cầu cứu nạn khẩn cấp do tàu gặp sóng to, gió lớn bị chìm trôi dạt trên biển. Trên sà lan có 4 thuyền viên.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, trao đổi thông tin với 3 thuyền viên được cứu vớt. Ảnh: Người Lao Động