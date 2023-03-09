Bình Thuận: 4 thuyền viên mất tích sau cơn sóng mạnh, vẫn chưa có thông tin mới

Xã hội 09/03/2023 16:31

Khi đến vùng biển, hai sà lan gặp sóng lớn bị đánh chìm 4 thuyền viên đã mất tích sau nhiều giờ tìm kiếm.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, sáng 9/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên mất tích sau vụ việc hai sà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý.

 

Khoảng 15h chiều 8/3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ thuyền trưởng phương tiện sà lan số hiệu LA-05923 của Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (tỉnh Long An), yêu cầu cứu nạn khẩn cấp do tàu gặp sóng to, gió lớn bị chìm trôi dạt trên biển. Trên sà lan có 4 thuyền viên.

 Bình Thuận: 4 thuyền viên mất tích sau cơn sóng mạnh, vẫn chưa có thông tin mới - Ảnh 1

Lực lượng chức năng thăm hỏi, trao đổi thông tin với 3 thuyền viên được cứu vớt. Ảnh: Người Lao Động

Ngay khi nhận tin ứng cứu, cơ quan chức năng đã điều tàu và lực lượng chạy ra cứu hộ nhưng chưa tìm thấy các thuyền viên.

Cũng theo Báo Người Lao Động, qua kiểm tra của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, vị trí tàu bị nạn nằm cách bờ (mũi La Gàn) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc-Tây Bắc.

Đến 16 giờ 30 phút, tàu Cảnh sát biển 6007 neo đậu tại khu vực biển Phú Quý đã xuất phát ra biển cứu nạn các thuyền viên của phương tiện LA 05923. Lúc 18 giờ 55 phút, tàu Superdong đã cứu vớt được 3 thuyền viên của phương tiện LA-05922. Sức khỏe ban đầu các thuyền viên ổn định.

 

Bình Thuận: 4 thuyền viên mất tích sau cơn sóng mạnh, vẫn chưa có thông tin mới - Ảnh 2

3 nạn nhân được đưa vào đảo Phú Quý chăm sóc. Ảnh: VietNamNet

 

Cũng trong chiều qua, một sà lan của Công ty Đức Phú Thịnh số hiệu LA-05922 khi đang hành trình cách vùng biển Phú Quý khoảng 21 hải lý, bị sóng lớn đánh chìm nên các thuyền viên đã ôm phao nhảy xuống biển.

May mắn, 3 thuyền viên trên chiếc sà lan này được một tàu khách cùng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển cứu vớt, hiện sức khỏe đã ổn định. Những người này gồm: Nguyễn Văn Nhẹ (45 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh); Trần Tùng Cương (39 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Say (47 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

Hiện, các đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên phương tiện LA-05923 và phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ phương tiện LA-05923 bị nạn, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

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