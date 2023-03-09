Khánh Hòa: Tạm giữ xe ô tô tông người phụ nữ U50 tử vong rồi rời hiện trường sau va chạm

Xã hội 09/03/2023 11:50

Công an đã tìm được chiếc xe Mercedes tông người phụ nữ U50 tử vong, người lái xe đã rời hiện trường sau va chạm.

Theo Báo VietNamNet, sau nhiều ngày truy tìm, cảnh sát lần ra xe ô tô tông chết người phụ nữ đi tay ga rồi rời hiện trường, nằm trong hầm xe của một tòa nhà ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Sáng 10/3, Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã tìm ra được ô tô hiệu Mercedes liên quan đến vụ tai nạn khiến người phụ nữ 50 tuổi, tử vong sau tai nạn trên đường Võ Nguyên Giáp.

Sau khám nghiệm, cơ quan điều tra tạm giữ ô tô để giám định, đồng thời làm việc với tài xế. Một số thông tin chưa được tiết lộ.

Khánh Hòa: Tạm giữ xe ô tô tông người phụ nữ U50 tử vong rồi rời hiện trường sau va chạm - Ảnh 1
Ô tô Mercedes liên quan tai nạn rồi khỏi hiện trường bị camera quay lại. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, tài xế lái xe gây tai nạn là trưởng phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện Diên Khánh. Cụ thể, người lái xe Mercedes tên N.D.B (trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Phía ngân hàng chủ quản tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã nắm được vụ việc và có báo cáo ban đầu. Theo đó, ông N.D.B là người gây ra vụ tai nạn giao thông vào chiều 3.3.

Thời điểm gây tai nạn, ông B đang nghỉ phép và tạm hoãn hợp đồng. Cụ thể, ông N.D.B nghỉ phép từ ngày 1.3 và tạm hoãn hợp đồng kể từ ngày 6.3.

Đến nay, ngân hàng chủ quản tại tỉnh Khánh Hòa đã liên lạc với Công an huyện Diên Khánh để nắm thông tin vụ việc và hợp tác trong quá trình xác minh vụ việc.

"Ông B nghỉ phép ngày 1.3 và sau đó xin tạm hoãn hợp đồng trong 2 tháng để giải quyết việc gia đình" - nguồn tin nói với Lao Động.

Chiều 3/3, người phụ nữ đi xe tay ga trên đường Võ Nguyên Giáp, qua xã Diên An (huyện Diên Khánh), bất ngờ bị ô tô tông. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong sau đó tại bệnh viện. Còn tài xế rời hiện trường.

Nhận tin báo, công an trích xuất camera, khám nghiệm, tìm thấy một ốp nhựa gương chiếu hậu bên phải màu nâu của ô tô liên quan tai nạn. Mặt trong ốp gương in logo hãng xe Mercedes và chữ số "A3159436 WZ1".

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Từ khóa:   Khánh Hòa tai nạn giao thông va chạm giao thông

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