Lời nói xót xa của người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: ‘Cháu chỉ thương con cháu’

Xã hội 09/03/2023 09:23

Khi nhận được câu hỏi vì sao lại có hành động nhẫn tâm như vậy, người mẹ trẻ đã nói về gia đình chồng và hai con nhỏ của mình khiến ai nấy đều xót xa.

Thông tin từ Báo Lao Động, theo vị lãnh đạo xã Nghĩa Sơn, sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai quê ở xã Trực Thái (Trực Ninh).

"Người dân hô hoán nhau chạy lại xem xét sự việc thì cô ta nói tôi giết con rồi" - ông Trần Ánh Dương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết. Ngay sau đó, người dân liền báo chính quyền, đồng thời đưa 2 cháu nhỏ đến trạm y tế xã, tuy vậy các cháu đã tử vong trước đó. Cả 2 cháu đều là bé gái, 1 bé sinh năm 2018, 1 bé sinh năm 2021, theo thông tin khai thác sau đó từ gia đình.

Lời nói xót xa của người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: ‘Cháu chỉ thương con cháu’ - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

“Khi được hỏi có mâu thuẫn gì với nhà chồng hay chồng ngoại tình gì không, thì cô ấy bảo không có gì: “Chồng cháu tốt, gia đình đều tốt cả”

"Nhìn cảnh đó không ai có thể cầm được nước mắt. Tội cho 2 cháu gái lắm. Không biết nguyên nhân là gì. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại làm vậy? Cô ấy chỉ nói tỉnh bơ "không muốn các con lớn lên dính vào tệ nạn xã hội", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.

Được biết, địa phương cũng giao cho công an xã hỏi thăm đến gia đình.

Theo Báo Giáo dục thời đại trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 8/3 người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ. 

Lúc này, người dân lập tức lao vào cứu hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là bé gái (sinh năm 2018 và 2021).

Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở.

Lời nói xót xa của người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: ‘Cháu chỉ thương con cháu’ - Ảnh 2

Người mẹ từng là giáo viên tiểu học, nghi bị trầm cảm. Ảnh: Lao Động

Công an tỉnh Nam Định sau đó chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra.

Đến khoảng 17h chiều ngày 8.3, đối tượng Vũ Thị Nguyệt đã bị giữ khẩn cấp, đưa về Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thi thể 2 bé gái xấu số là con ruột của hung thủ cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y.

Thông tin mới vụ người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: Nghi do bị trầm cảm

Thông tin mới vụ người mẹ dìm chết hai con nhỏ ở Nam Định: Nghi do bị trầm cảm

Người mẹ dìm chết hai con nhỏ gây rúng động mạng xã hội nghi do bị trầm cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Định Mẹ dìm chết hai con nhỏ mẹ dìm chết con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 45 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 21 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 35 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 42 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 47 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?