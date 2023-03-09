Khi nhận được câu hỏi vì sao lại có hành động nhẫn tâm như vậy, người mẹ trẻ đã nói về gia đình chồng và hai con nhỏ của mình khiến ai nấy đều xót xa.

Thông tin từ Báo Lao Động, theo vị lãnh đạo xã Nghĩa Sơn, sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ khai quê ở xã Trực Thái (Trực Ninh). "Người dân hô hoán nhau chạy lại xem xét sự việc thì cô ta nói tôi giết con rồi" - ông Trần Ánh Dương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết. Ngay sau đó, người dân liền báo chính quyền, đồng thời đưa 2 cháu nhỏ đến trạm y tế xã, tuy vậy các cháu đã tử vong trước đó. Cả 2 cháu đều là bé gái, 1 bé sinh năm 2018, 1 bé sinh năm 2021, theo thông tin khai thác sau đó từ gia đình.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ “Khi được hỏi có mâu thuẫn gì với nhà chồng hay chồng ngoại tình gì không, thì cô ấy bảo không có gì: “Chồng cháu tốt, gia đình đều tốt cả” "Nhìn cảnh đó không ai có thể cầm được nước mắt. Tội cho 2 cháu gái lắm. Không biết nguyên nhân là gì. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại làm vậy? Cô ấy chỉ nói tỉnh bơ "không muốn các con lớn lên dính vào tệ nạn xã hội", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.

Được biết, địa phương cũng giao cho công an xã hỏi thăm đến gia đình. Theo Báo Giáo dục thời đại trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 8/3 người dân xã Nghĩa Sơn phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ. Lúc này, người dân lập tức lao vào cứu hô hoán đưa 2 cháu nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là bé gái (sinh năm 2018 và 2021). Sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền và công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Người mẹ từng là giáo viên tiểu học, nghi bị trầm cảm. Ảnh: Lao Động Công an tỉnh Nam Định sau đó chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra. Đến khoảng 17h chiều ngày 8.3, đối tượng Vũ Thị Nguyệt đã bị giữ khẩn cấp, đưa về Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thi thể 2 bé gái xấu số là con ruột của hung thủ cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y.

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