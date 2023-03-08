Hà Tĩnh: Rúng động vụ thầy giáo sàm sỡ nữ sinh lớp 5, bắt giữ thêm đồng phạm 68 tuổi

Xã hội 08/03/2023 19:50

Tại cơ quan công an, thầy giáo 52 tuổi khai nhận thêm đồng phạm là hàng xóm 68 tuổi cũng thường xuyên thực hiện hành vi đồi bại.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, sau khi lấy lời khai từ nạn nhân, ngày 5/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành tạm giữ ông Phan Văn Đ. (68 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để xác minh, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Thông tin có được, do ở gần nhà ông Đ. nên thỉnh thoảng nữ sinh T. có sang nhà ông ấy chơi. Vào học kỳ II của năm lớp 6 (cách đây khoảng gần 1 năm), trong một lần ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài sân, ông Đ. bảo cháu T. vào trong nhà ông nhờ tí việc. Sau khi vào trong nhà thì ông Đ. đưa T. lại giường sờ mó rồi làm chuyện người lớn.

Hà Tĩnh: Rúng động vụ thầy giáo sàm sỡ nữ sinh lớp 5, bắt giữ thêm đồng phạm 68 tuổi - Ảnh 1

Ngôi nhà của ông Phan Văn Đ., nơi nhiều lần giao cấu với nữ sinh T. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo nữ sinh này, tất cả những lần giao cấu đều diễn ra tại giường nhà ông Đ., nhưng không thường xuyên như thầy T. Mỗi lần thực hiện xong, ông Đ. cho tiền hoặc bánh kẹo, lần nhiều nhất là 50.000 đồng, lần ít là 20.000 đồng.

Lần gần đây nhất là vào thứ 3 ngày 28/2/2023. Vụ việc đã khiến nhiều người rúng động.

Theo Tiền Phong trước đó, công an tiếp nhận đơn tố giác của anh T.Q.N. (24 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) về việc em T.H.Y (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thụ Lộc) bị ông T. thực hiện hành vi sàm sỡ tại nhà riêng.

Tiếp nhận đơn trình báo, ngày 3/3, cơ quan điều tra đã tạm giữ ông T. để điều tra làm rõ. Bước đầu làm việc với công an, ông T. thừa nhận nhận có hành vi “đụng chạm” với em Y.

Ngoài ra, trong quá trình bị tạm giữ, ông T. còn khai nhận trong thời gian dạy phụ đạo tại nhà (ở thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), thầy giáo Đặng Minh T. không chỉ sàm sỡ với một nữ sinh đang học tiểu học, mà còn nhiều lần giao cấu với một học sinh cũ, hiện đang học tại một trường THCS trên địa bàn.

Từ lời khai của nữ sinh THCS, ngày 5/3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành tạm giữ thêm ông Phan Văn Đ.

Được biết, ông Phan Văn Đ. là cán bộ hưu trí, từng làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, sau khi nghỉ hưu thì về quê sinh sống.

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Từ khóa:   Hà Tĩnh hiếp dâm thầy giáo sàm sỡ học sinh

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