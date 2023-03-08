Theo Người Lao Động, ngày 8-3, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại phố 3, phường An Hòa, TP Biên Hòa vào trưa 1-3. Nghi phạm là Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau).

Sau khi bị bắt, Nghĩa rất ngang bướng, không khai báo bất cứ thông tin nào. Các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phải kiên trì nhiều giờ Nghĩa mới thừa nhận có mối quan hệ với nạn nhân H. (48 tuổi, bán nước mía) từ trước và sát hại chị này để cướp tài sản.

Nghĩa (trái) và đồng phạm Trung. Ảnh: Internet

Ngoài vụ án trên, đồng bọn của Nghĩa là Trung khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa thực hiện khoảng chục vụ cướp tài sản. Thủ đoạn là mang dao đến các công viên, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; khu vực Suối Tiên (TP HCM) kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm nơi vắng vẻ để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe máy (trong đó có vụ cướp xe Vario vào tháng 12-2022, tại một công viên thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án; đồng thời, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP HCM xác minh, làm rõ thông tin về một số vụ cướp.

Đồng phạm khai điều bất ngờ về vụ án. Ảnh: Công an

Theo Báo Công an trước đó, vào chiều tối 1-3, người thân đến quán nước mía của chị T.T.H (SN 1975, quê quán phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, ngụ Tổ 9, KP.3, P.An Hòa, TP.Biên Hòa) thì không thấy chị mở cửa bán nước.

Sau nhiều lần gọi điện thoại không được và thấy cửa nhà đóng kín, khóa trái bên ngoài, nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, vì hiếm khi thấy chị chủ quán này đóng cửa nghỉ, người này quyết định phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong, trên giường và có nhiều vết máu. Lập tức, người thân đã hô hoán rồi nhờ người dân ở gần đó chạy đi báo chính quyền địa phương.

Ngay trong chiều tối cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, đặc biệt là các vết thương ở vùng ngực trái và nhiều vết máu dính trên nền nhà ra tới vị trí cửa.

Qua tìm hiểu từ người dân địa phương thì được biết, chị H. đến thuê mặt bằng ở khu vực này mở quán bán nước mía thời gian đã lâu, thi thoảng có một số người đàn ông lạ mặt ra vào. Nhận định mối quan hệ của nạn nhân là phức tạp. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nữ chủ quán bị sát hại, liền mở cuộc điều tra truy xét trên diện rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự lần theo dấu vết hung thủ đang lẩn trốn. Vào lúc 20 giờ 20 phút đêm 2-3, khi 2 thanh niên nghi vấn xuất hiện tại khu vực công viên Quảng trường sáng tạo (thuộc phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị các trinh sát hình sự khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa ở gần đó để đấu tranh làm rõ.

Tại đây, hai đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, HKTT: ấp Tân Hòa, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phan Văn Trung (SN 2000, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã khai nhận đối tượng Nghĩa chính là hung thủ sát hại chị chủ quán nước mía.

Theo lời khai của nghi can Nghĩa, trước đây đã nhiều lần mua dâm chị H. Trong những lần qua lại, Nghĩa có cho chị H. mượn 20 triệu đồng với thỏa thuận cho Nghĩa quan hệ tình dục miễn phí. Thế nhưng, bất ngờ khoảng thời gian gần đây Nghĩa lên tiếng đòi lại số tiền trên nhưng chị H. không đồng ý trả. Tức giận, vào ngày 1-3, Nghĩa lên kế hoạch sẽ giết chị H. rồi cướp tài sản hết sức điên rồ.

Nhằm thực hiện thủ đoạn sát hại cô chủ quán nước rồi bỏ trốn, Nghĩa chuẩn bị 1 con dao, 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, 1 dây dù, tất cả được cho vào một chiếc túi màu đen bằng da. Vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Nghĩa rủ người bạn sống lang thang là Phan Văn Trung (thường sống lang thang ở Quảng trường sáng tạo, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và nói là đi đòi nợ, nếu lấy không được tiền thì sẽ nhờ Trung mang chiếc xe máy của Nghĩa về giúp, còn Nghĩa lấy xe của con nợ.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút chiều, Nghĩa điều khiển xe máy BS: 55X7-7692 chở Trung đến khu vực ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) rồi nói Trung vào một quán cà phê ven đường ngồi uống nước chờ, riêng Nghĩa tiếp tục chạy xe đến quán nước mía của chị H. ở gần đó. Lúc này, chị H. đang ở một mình, Nghĩa vào nói “có tiền chưa trả ít để xài, hết tiền rồi”. Chị H. trả lời không có tiền và kêu Nghĩa vào nhà với mục đích quan hệ tình dục để Nghĩa không đòi tiền nữa.

Sau khi quan hệ xong, trong lúc nữ chủ quán đang nằm úp mặt xuống giường thì Nghĩa rút dao đâm một nhát từ phía sau cho thấu đến vị trí tim. Bị đâm bất ngờ, chị H. giãy giụa chống đỡ thì Nghĩa lấy dây dù trói 2 tay, sau đó tiếp tục đâm thêm một nhát vào vùng ngực trái nạn nhân. Khi thấy chị H. nằm bất động, Nghĩa chiếm đoạt 2 bông tai và 2 điện thoại đi động hiệu Oppo và Nokia.