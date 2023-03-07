Lời kể của những phụ huynh nhận cuộc gọi ‘con bị tai nạn’ và chuyển đến 200 triệu đồng: Bị hối rất gấp, xưng danh là thầy giáo, bác sĩ

Xã hội 07/03/2023 14:15

Từ kịch bản lừa đảo 'con bị chấn thương sọ não', nhiều phụ huynh đã bị kẻ gian lợi dụng một cách tinh vi với những số tiền rất lớn.

Theo thông tin mới nhất từ Báo Tuổi Trẻ, trước đó, hôm 3-3, một phụ huynh ở Trường Việt Úc bị lừa chuyển khoản 70 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo xưng là thầy giáo và đang cấp cứu cho con bị chấn thương sọ não.

Sáng 6-3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết có thêm 5 phụ huynh tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy cũng với kịch bản con bị chấn thương sọ não và yêu cầu chuyển tiền.

Trong sáng 6-3, có thêm 2 phụ huynh bị lừa chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo tự xưng là giáo viên. 

"Chi phí đóng tiền tạm ứng của cháu là 20 triệu", "Chị ơi bây giờ bệnh viện cần máy móc tiên tiến và phí phát sinh khi phẫu thuật là 50 triệu đồng", "Sao rồi chị ơi, nhanh lên bác sĩ đang hối", "Chị ơi, bây giờ cháu mất máu nhiều quá, bệnh viện không đủ máu, cần chuyển máu từ bệnh viện khác chi phí mất 100 triệu đồng", "Em run lắm chị ơi".

Lời kể của những phụ huynh nhận cuộc gọi ‘con bị tai nạn’ và chuyển đến 200 triệu đồng: Bị hối rất gấp, xưng danh là thầy giáo, bác sĩ - Ảnh 1
Phụ huynh với kịch bản vô nhân tính lừa đảo rất nhiều tiền. Ảnh: Tuổi Trẻ

Từ kịch bản mất nhân tính này, nhiều phụ huynh đã bị lừa đảo. Chị Quỳnh - nhân viên trực của phòng công tác xã hội - cho biết trường hợp đầu tiên là ông N.Đ.N. (ngụ phường 7, quận Tân Bình) hớt hải đến bệnh viện tìm con cấp cứu "chấn thương sọ não". Ông N. cung cấp thông tin con mình là bé N.V.M.K. (sinh năm 2011), đang học một trường quốc tế ở quận 7. "Phụ huynh này kể được thầy báo con té ở trường chấn thương sọ não chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Yêu cầu gia đình chuyển tiền nhanh để bác sĩ mổ gấp" - chị Quỳnh nói.

Tuy nhiên khi tìm trên hệ thống không có thông tin bé nhập viện. Khi nghe chị Quỳnh cảnh báo trước đó có một số phụ huynh bị lừa chuyển tiền với hình thức tương tự, ông N. thú nhận: "Đã chuyển khoản 200 triệu đồng".Cùng kịch bản tương tự, trường hợp phụ huynh khác ở phường Tân Thới Hòa (Bình Dương), có con đang học tại một trường THCS ở Tân Phú, đã chuyển 50 triệu đồng.

Theo chị Quỳnh, phụ huynh này đã chuyển 50 triệu. Nhưng phía "thầy giáo" báo "chưa nhận được" và yêu cầu chuyển qua số tài khoản khác. "Rất may phụ huynh này không chuyển mà tìm đến bệnh viện tìm con mới vỡ lẽ bị lừa" - chị Quỳnh nói.

Lời kể của những phụ huynh nhận cuộc gọi ‘con bị tai nạn’ và chuyển đến 200 triệu đồng: Bị hối rất gấp, xưng danh là thầy giáo, bác sĩ - Ảnh 2
Nhiều phụ huynh bị lừa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VOV, chị Vũ Thị Hương Lan (Hà Nội), cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo vẫn chưa hoàn hồn. Chị kể, gia đình chị sống ở Hà Nội nhưng ngày hôm qua (6/3) chị có một cuộc gặp gỡ khách hàng ở TP.HCM. Gần 14h, chị thấy số điện thoại từ số máy 094 8650745 gọi cho mình, theo thói quen chị không nghe số máy lạ. Số này liên tục gọi cho chị 4-5 lần khiến chị nghĩ rằng, có chuyện gì người ta mới gọi nhiều đến như vậy.

Khi chị nhấn máy thì giọng nam ở đầu dây bên kia xưng là giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân, hoảng hốt thông báo con gái chị bị ngã đập đầu vào cầu thang, “thầy” đang đưa con vào bệnh viện Bạch Mai, bác sỹ cần gặp gia đình để nói chuyện.

Người này chuyển máy luôn cho một người trung tuổi xưng là Trưởng khoa Chấn thương sọ não, bệnh viện Bạch Mai tên Mạnh hay Hạnh gì đó. “Lúc đó tôi rụng rời chân tay, đầu óc quay cuồng nên nghe không còn rõ nữa. Bác sỹ này còn đọc rõ cả họ và tên đệm của con tôi, cho biết tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, bị ngã đập đầu, dập não hôn mê sâu, tiên lượng xấu nên cần phải mổ gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Gia đình quyết định gấp”.

Lời kể của những phụ huynh nhận cuộc gọi ‘con bị tai nạn’ và chuyển đến 200 triệu đồng: Bị hối rất gấp, xưng danh là thầy giáo, bác sĩ - Ảnh 3
Chị Hương Lan nhận cuộc gọi của kẻ lừa đảo và nội dung đoạn tin nhắn lừa đảo. Ảnh VOV 

Nghe đến đây, chị Hương Lan ngã khụy, rơi cả điện thoại xuống đất. Kẻ xưng là giảng viên lúc này liên tục gọi cho chị giục giã, gia đình cần đến ngay để ký giấy ủy quyền mổ cho con không tình hình nguy cấp lắm rồi. Khi biết gia đình chị Hương lúc đó không có ai ở Hà Nội, “giảng viên” hỏi rằng có đồng ý ký giấy ủy quyền không, nếu không mổ gấp thì không cứu được cháu. “Lúc đó tôi mụ mị, khóc nấc lên không biết gì nữa, chỉ liên tục bảo họ ký đi, ký đi. Kẻ xưng là thầy còn động viên tôi bình tĩnh mới cứu được con, dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi”.

Chỉ 5 giây sau khi dừng cuộc điện thoại, “giảng viên” lại tiếp tục gọi cho chị Hương Lan thông báo bệnh viện yêu cầu đóng viện phí 50 triệu thì mới cho vào phòng mổ. Gia đình chị mang tiền vào viện sợ lâu, mất thời gian ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân nên người này sẽ xin số tài khoản của bệnh viện, gia đình chuyển tiền vào đó.

“Lúc này tôi không nghĩ được gì, chân tay bủn rủn, chỉ biết làm theo như một cái máy. Khi có số tài khoản, tôi vào áp chuyển tiền của Ngân hàng chuyển khoản ngay. Khi được thông báo xác nhận lại có gửi cho tài khoản đó không, tôi như sực tỉnh. Vì sao số tài khoản bệnh viện mà lại tên cá nhân nhận. Linh tính mách bảo, tôi nhấc máy gọi cho con nhưng lại luôn nghĩ không có ai nhấc máy vì con đang cấp cứu. Sau mấy hồi chuông đổ thì thấy con nghe máy và nói con đang học, mẹ gọi có chuyện gì không”- chị Hương Lan kể.

Vẫn chưa hoàn hồn, chị nhắn tin lại cho con hỏi “con có bị tai nạn không” thì con chị nhắn lại “mẹ bị lừa rồi, mẹ bạn con cũng vừa bị lừa mất 50 triệu đồng với thủ đoạn như vậy”.

Đầu dây bên kia liên tục gọi. Chị nhấc máy thì “giảng viên” hỏi dồn dập “Chị chuyển khoản chưa, chuyển khoản chưa, cháu nặng lắm rồi, gấp lắm rồi?”. Chị nói với giảng viên “Em ơi, sao em sống thất đức quá” thì đầu dây bên kia dập máy.

“Khi tôi gọi lại số máy 094 8650745 thì không liên lạc được. Hôm nay kể câu chuyện này tôi vẫn còn run, không nghĩ thủ đoạn của bọn lừa đảo lại tinh vi đến vậy. Không hiểu nó lấy đâu ra họ tên, trường học của con gái và số điện thoại của tôi. Thủ đoạn của chúng đánh trúng tâm lý của những người mẹ và tinh vi là từ trường KTQD chuyển thẳng ra bệnh viện Bạch Mai là rất hợp lý”.

Chị Hương Lan cho biết chị muốn kể câu chuyện của mình để cảnh báo với mọi người hãy cảnh giác vì thủ đoạn của bọn lừa đảo rất tinh vi, đánh vào tâm lý người mẹ nên rất dễ bị lừa. “Mọi người khi nghe những cuộc điện thoại tương tự trước tiên hãy kiểm tra từ người thân của mình đã”.

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