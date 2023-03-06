Hà Nội: Đau đớn tột cùng trước thông tin người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối

Xã hội 06/03/2023 15:05

Công an đang điều tra vụ việc một người phụ nữ bị đánh sảy thai, gãy 2 xương tay khi đi ăn tối cùng gia đình.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, ngày 6/3, chị Nguyễn Phương Anh (SN 1993, trú tại phường Ngọc Thụy, quân Long Biên, Hà Nội), cho hay hơn 1 tháng nay chị đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng do bị sảy thai, gãy 2 xương tay trái.

Theo chị Phương Anh, tối 3/2/2023, sự việc xảy ra khi chị cùng gia đình đi ăn ở một quán gần số nhà 425 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

"Nhà tôi được chủ quán chỉ lên đỗ xe gần nhà 425 Ngọc Lâm. Sau đó, người phụ nữ tên K.A. - là chủ nhà 425 chạy ra chửi bới ầm ĩ vì không đồng ý nhà tôi đỗ xe gần đó. Trong khi vị trí nhà tôi đỗ xe là dưới lòng đường và không hề liên quan đến nhà chị K.A.", chị Phương Anh nói với chúng tôi. 

Hà Nội: Đau đớn tột cùng trước thông tin người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối - Ảnh 1

 

Hà Nội: Đau đớn tột cùng trước thông tin người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối - Ảnh 2
Người phụ nữ bị đánh. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Nạn nhân cho biết thêm, sau khi lời qua tiếng lại, nữ chủ nhà đã đạp vào bụng chị làm chị ngã xuống đường. Lúc này theo chị Phương Anh, dù đã lên tiếng rằng mình đang mang thai nhưng nữ chủ nhà nói trên vẫn không dừng tay. "Chị ta còn nói 'đánh cho mày sảy thai luôn đấy' và tiếp tục tấn công tôi", nạn nhân kể.

"Thậm chí sau khi 2 bên đã tách nhau ra, trong lúc chồng tôi đang hỏi tôi về vấn đề sức khỏe bởi tôi chảy máu nhiều, nghi sảy thai thì bất ngờ chị K.A. và chồng rút hung khí tự chế trong nhà ra để đánh gia đình tôi. Thời điểm này có nhiều người dân chứng kiến xung quanh có thể làm chứng cho tôi, camera cũng có ghi lại", chị Phương Anh nói, đồng thời cho biết theo kết quả thăm khám, chị bị gãy 2 xương L4, L5 ở bàn tay trái và sảy thai.

Hà Nội: Đau đớn tột cùng trước thông tin người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối - Ảnh 3
Phiếu siêu âm trước đó của người phụ nữ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam 

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) đã cử cán bộ xuống hiện trường và mời những người có liên quan tới làm việc.

"Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, phía gia đình người phụ nữ hành hung tôi vẫn chưa có bất cứ động thái nào. Cơ quan chức năng cũng chưa kết luận vụ việc khiến bản thân tôi và gia đình vô cùng hoang mang", chị Phương Anh phản ánh.

Sáng 6/3, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc từ công an phường. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định. "Người bị hại phải được cơ quan pháp luật bảo vệ và quan điểm xử lý nghiêm theo pháp luật", vị này nhấn mạnh.

Theo Thanh Niên trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cũng xác định nữ nạn nhân hiện mang thai 12 tuần; nhập viện trong tình trạng bị chấn thương vùng cổ, mặt, phần mềm và bị dọa sảy thai.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 27.2 tại cửa hàng cung cấp đồ trẻ em Mẹ và Bé (địa chỉ tại phố Bùi Thị Cúc, TT. n Thi, H. n Thi, tỉnh Hưng Yên). Người bị đánh là chị Đ.H.Th. (29 tuổi), chủ cửa hàng chuyên cung cấp đồ trẻ em tại phố Bùi Thị Cúc, TT. n Thi.

Vào thời gian trên, một nhóm người xông vào cửa hàng, dập cầu dao điện, ngắt hệ thống camera. Tiếp đó, nhóm người này liên tiếp đánh chị Th. Mặc dù chị Th. van xin và nói bản thân đang mang thai, nhưng nhóm người vẫn liên tiếp đạp vào bụng người phụ nữ.

Hà Nội: Đau đớn tột cùng trước thông tin người phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối - Ảnh 4
Hiện trường hành hung người phụ nữ. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi hành hung bị hại, tất cả lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, chị Th. được xác định đang mang thai được 12 tuần và trong tình trạng dọa sảy thai. Chị bị chấn thương vùng cổ, mặt, phần mềm.

Theo nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, chị Th. có cự cãi qua tin nhắn điện thoại với một người phụ nữ.

Được biết, chị Th. đã ly hôn năm 2020, trong nhóm hành hung thì có 3 người là người thân của chồng cũ chị Th.

Ngày 13.12, Công an Q.7 (TP.HCM) cũng điều tra, làm rõ đơn tố giác của người dân về việc một phụ nữ bị nhóm người tấn công khiến nạn nhân bị sẩy thai .

Nhóm người này vào quán ngồi được một lúc thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Hai người phụ nữ trong nhóm này liên tiếp lao vào tấn công, nắm tóc, đánh chị D. ngã ra nền gạch mặc cho mọi người xung quanh ra sức can ngăn. Chưa hết, nhóm này còn ném đồ đạc trong quán.

“Tôi mang thai 6 tuần nhưng họ vẫn không tha. Họ lao vào đánh, nhân viên quán hô lớn "chị tôi đang mang thai". Họ không dừng lại mà còn quát “đánh cho nó sẩy thai luôn”", chị D. bức xúc kể lại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

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Từ khóa:   hành hung sẩy thai mẹ mang thai

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