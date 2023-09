Mới đây, theo Báo Sức khỏe và đời sống, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã lên tiếng về vấn đề bạo lực trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non. Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, về lâu dài thì xem xét lại quy hoạch các hạ tầng xã hội ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất. Chính vì thiếu hạ tầng xã hội trong đó có cơ sở mầm non cho nên người lao động, đặc biệt là những lao động nhập cư không biết gửi con ở đâu.

"Do vậy các cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ nuôi con nhỏ cần được tăng cường truyền thông giáo dục, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là vợ chồng trẻ đang "hổng" kiến thức về bảo vệ trẻ em", ông Nam nhấn mạnh. các cơ sở hoạt động không phép, không đủ điều kiện mà vẫn hoạt động thì rất có nguy cơ cao trẻ em bị bạo hành, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non trông giữ trẻ. Vì thế, cần phải thanh kiểm tra thường xuyên các cơ sở trông giữ trẻ, chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ để đảm bảo các điều kiện; vì trẻ càng nhỏ thì không nói được, không có kỹ năng để bảo vệ.

Ngoài ra nên khuyến khích các cơ sở giáo dục lắp camera để cha mẹ, phụ huynh, cơ quan chức năng có thể theo dõi, phát hiện sự việc kịp thời.

Thông tin từ Thanh Niên trước đó, theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7 giờ 30 ngày 23.2, cháu Đ. được mẹ đưa đến giao cho các bảo mẫu An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, các nghi phạm An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc, chạy ra bên ngoài và đứng ở cửa lớp. Thấy vậy, các nghi phạm Lành và An liền đánh đập cháu Đ. dã man.

A. và L. tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi bố mẹ đến lớp đón con thì được 2 đối tượng thông báo là bé Đ. tự ngã.

Trong những ngày tiếp theo, bé Đ. được gia đình đưa đến lớp. Sáng 26.2, khi bé Đ. khóc, bảo mẫu An đã đạp vào bụng Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, các nghi phạm An và Lành gọi gia đình cháu bé đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe của bé Đ. trở nặng. Đến chiều 2.3 thì nạn nhân tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Liên quan đến vụ việc trên, đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng công an H.Thường Tín, cho biết ngay khi nhận được tin từ quần chúng nhân dân, đơn vị xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp.

Theo đại tá Tần, đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập, không có công cụ phương tiện đảm bảo cho lớp học. Nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói, còn 2 cô giáo có thời gian quanh co chối tội.

"Qua những vết thương trên người cháu bé, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã phối hợp với các đơn vị cơ quan chức năng thành phố vào cuộc quyết liệt để truy tố, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật", đại tá Tần thông tin.

Người đứng đầu Công an H.Thường Tín cho rằng, đây là khe hở của công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát. Qua sự việc này, các phụ huynh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy.