Bắt giữ đối tượng táo tợn thường xuyên ‘săn mồi’ cướp giật tài sản ở Tiền Giang

Xã hội 06/03/2023 08:48

Đối tượng này thường xuyên lợi dụng những lúc chị em phụ nữ lưu thông trên đường để cướp giật tài sản khiến họ sợ hãi.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, Võ Hồ Minh Sang đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện Chợ Gạo và TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khiến nhiều chị em phụ nữ lo lắng, khiếp sợ.

Tối 5-3, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Hồ Minh Sang (SN 1999; ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận thường dùng chạy xe máy "săn mồi", khi thuận lợi là ra tay thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của những người phụ nữ điều khiển xe lưu thông trên đường. Giật được tài sản, Sang đem đến các tiệm vàng bán lấy tiền tiêu xài.

Bắt giữ đối tượng táo tợn thường xuyên ‘săn mồi’ cướp giật tài sản ở Tiền Giang - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động

Với thủ đoạn trên, Sang đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện Chợ Gạo và TP Mỹ Tho (Tiền Giang) khiến nhiều chị em phụ nữ lo lắng, khiếp sợ.

Theo báo Công an nhân dân tại tỉnh Đồng Nai trước đó, cũng có nhóm đối tượng vô cùng manh động. Nhóm đối tượng này này đã gây ra hơn 30 vụ cướp giật tài sản trên tuyến Quốc lộ 51, Tỉnh lộ 769, đường Phùng Hưng thuộc địa bàn huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và TP Biên Hòa. Trong đó có hơn 20 vụ giật giây chuyền vàng của người đi đường, số vụ còn lại là cướp giật điện thoại, túi, ba lô đựng tiền.

Các đối tượng hoạt động rất manh động, sử dụng xe mô tô phân khối lớn như Yamaha Exiciter hoặc Honda Winner gắn biển số giả. Sau khi cướp giật được tài sản, các đối tượng thường đạp ngã xe của bị hại và xịt hơi cay nếu bị hại và người đi đường truy đuổi. Đã có vụ việc các bị hại té ngã xuống đường dẫn đến bị thương.

Công an huyện Long Thành đang phối hợp Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Trảng Bom xác minh tìm bị hại. Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại của các vụ cướp trên các tuyến đường và khu vực nói trên liên hệ, trình báo với Công an huyện Long Thành để hỗ trợ Công an xử lý nghiêm các đối tượng.

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Từ khóa:   cướp Tiền Giang Đồng Nai

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