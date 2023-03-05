Theo điều tra, ngày 7/12/2022, cháu H.M.A. (SN 2008 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng B.Đ.H và T.Đ.Q đến nhà một người bạn ăn tối. Khoảng 22h cùng ngày, H.M.A. thấy mệt do uống rượu nên muốn về nhà.

Theo VietNamNet, Cchiều 5/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ B.Đ.H. (SN 2004, ở huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, tạm trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và T.Đ.Q (SN 2004, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội), để điều tra tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Cũng theo VTC News, đến ngày 9/1/2023, H.M.A. kể cho bố mẹ biết sự việc. Gia đình A. làm đơn tố cáo đến Công an huyện Sóc Sơn.

Khi đó, B.Đ.H và T.Đ.Q thay vì chở H.M.A về nhà lại đi thẳng đến nhà nghỉ Q.A, tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn. Tại đây, 2 đối tượng thay nhau quan hệ tình dục với H.M.A.

Tại cơ quan công an, B.Đ.H. và T.Đ.Q. khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong, những vụ việc này từng xảy ra đầy nguy hiểm như một vụ việc dưới đây. Ngày 25/1, đại diện lãnh đạo UBND xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ba đối tượng để điều tra hành vi hiếp dâm một bé gái sinh năm 2007.

Theo đó, sự việc được xác định xảy ra vào ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết), một bé gái sống tại bản Co Mận, xã Mường Phăng, được bạn trai rủ đi uống rượu.

Sau đó, bạn trai này và hai thanh niên khác đã thay nhau thực hiện hành vi "đồi bại" bé gái.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Mường Phăng, thời điểm bị xâm hại nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 24-11, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Quy (23 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Theo điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Quy quen biết và có quan hệ tình cảm với bé gái tên H. (sinh năm 2010, ngụ ở TP Biên Hòa).

Từ tháng 2-2021 đến tháng 11-2022, Quy dụ dỗ H. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhiều lần. Trong đó, có nhiều lần H. từ chối nhưng Quy vẫn cưỡng ép, buộc bé gái phải quan hệ. Đặc biệt, Quy khai có 2 lần chụp ảnh, quay video cảnh "ân ái" giữa hai người.

Tháng 7-2022, H. yêu cầu chấm dứt quan hệ tình cảm thì Q. đe dọa gửi hình ảnh giữa hai người cho gia đình bé gái biết. Sợ gia đình biết chuyện, H. ngậm ngùi nghe theo.

Tuy nhiêu sau đó gia đình H. biết sự việc và đã làm đơn tố cáo Quy ra cơ quan công an.

Ngay sau đó, PC02 Đồng Nai bắt khẩn cấp Quy để điều tra, xử lý.