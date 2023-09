Hà Tĩnh: Phụ huynh tố cáo thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ con gái học lớp 5 tại nhà

Cũng vào chiều ngày 3/3/2023, Công an huyện Lộc Hà cùng các lực lượng liên quan đã tiến hành khám xét ngôi nhà, nơi thầy T. tổ chức dạy thêm rồi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi thầy T. tổ chức dạy thêm. Ảnh: VietNamNet

Được biết, vợ thầy T. đang kinh doanh buôn bán ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). Bình thường thầy T. về với vợ, khi có buổi dạy thêm thì thầy ở lại ngôi nhà này.

Thông tin từ Báo giadinh.suckhoedoisong, từng có nhiều vụ việc như trên xảy ra và các đối tượng bị trừng trị nghiêm minh theo pháp luật. Tháng 7/2022, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trác (44 tuổi, Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) để điều tra về hành vi "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Trước đó, Công an xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) nhận được đơn tố giác của bà N.H.T.G (42 tuổi, ngụ xã Long Khánh) về việc cháu C (15 tuổi, con gái bà G) bị Trác có hành vi sàm sỡ, dâm ô tại phòng làm việc. Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an xã Long Khánh đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Bến Cầu để điều tra theo thẩm quyền.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh giadinh.suckhoedoisong

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là không chỉ có một nữ sinh tố cáo mà còn có những em khác. "Có thể thấy, hành vi dâm ô đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống, tâm lý, sức khỏe của học sinh, đã khiến các học sinh lo lắng, sợ hãi không dám đến trường, không dám tới trường thực hiện tốt các kỳ thi môn thi cuối kỳ. Hành vi này là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây ra dư luận vận xấu trong nhân dân, hoang mang lo lắng cho các bậc phụ huynh. Việc cơ quan điều tra quyết liệt vào cuộc làm rõ và xử lý đối tượng vi phạm là cần thiết để bảo vệ trẻ em, làm trong sạch môi trường học đường", Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ trên Báo giadinh.suckhoedoisong.