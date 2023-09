Gia đình chị T. kinh doanh. Biết nơi đây là lớp học chưa được cấp phép nhưng do nhà ở gần, chị gửi con đến đây để tiện đưa đón. Theo người phụ nữ này, học phí mỗi tháng khoảng 1,3-1,6 triệu đồng, tùy theo độ tuổi. Nhiều hôm chị bận việc, 2 cô giáo tại điểm trông giữ còn đưa cháu về nhà.

Bên trong cơ sở giữ trẻ tư nhân không phép. Ảnh: Zing

"Đọc thông tin 2 người này bạo hành trẻ, tôi bất ngờ về lời khai. Tôi chỉ nghĩ nhà tôi gần đây nên gửi con cho tiện. Không ai nghĩ cô giáo lại làm vậy với đứa trẻ", chị T. chia sẻ.Trước việc một số phụ huynh phản ánh con có dấu hiệu lo sợ khi gửi tại đây, chị Hiên (ở xã Vạn Điểm) cho biết quá trình tiếp xúc, chị thấy các cô giáo niềm nở. Tuy nhiên, thấy con khóc nhiều nên chị chuyển cho con vào trường mầm non công lập.

Có cháu nội gửi tại đây vào thứ 7 và chủ nhật, ông Đoàn cũng thắc mắc: "Cháu đi học mầm non ở công lập rất vui vẻ, thích đi học nhưng cuối tuần gia đình gửi sang cơ sở trông trẻ gần nhà thì cháu hay khóc, bám chân người thân không muốn vào lớp. Gia đình cũng không hiểu vì sao", ông Đ. nói.

Trưa 26/2, khi nghe tin tại cơ sở trông trẻ có cháu bé bị ngất phải đi bệnh viện cấp cứu, gia đình ông vội đón bé về nhà. "Không hiểu sao các cô lại đối xử với một đứa trẻ nhẫn tâm như vậy. Tôi cũng sợ cháu mình bị bạo hành nên mỗi lần đưa đến đây, cháu mới sợ như vậy. Sau sự việc trên, gia đình tôi chưa dám gửi bé đi đâu", ông Đoàn nói thêm.

Hai bảo mẫu hành hung cháu bé. Ảnh: VietNamNet

Theo VnExpress trước đó, ngày 3/3, An, 30 tuổi và Lành, 29 tuổi, bị Công an huyện Thường Tín tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Giết người.

An và Lành trông trẻ tại cơ sở tự phát ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Theo xác minh ban đầu, ngày 23/2, họ nhận trông bé trai 17 tháng tuổi cùng 6 đứa trẻ khác.

Hai nghi can khai, hôm đó thấy bé trai chạy ra ngoài cửa khóc đã đánh để "cho vào quy củ". Chiều cùng ngày, khi gia đình bé trai đến đón, hai cô giáo thông báo nạn nhân bị ngã trong lớp.

Những ngay sau đó, bé trai liên tục nôn và ngất xỉu nên gia đình đưa đi cấp cứu. Chiều 1/3, bác sĩ chuẩn đoán bé tiên lượng xấu nên cho gia đình đưa về nhà. Hôm sau, em đã tử vong.

Cảnh sát nhận định, nạn nhân chết do chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Anh Tuấn - cha cháu bé kể với VnExpress, 14 năm sau khi có con trai đầu lòng, vợ chồng anh nhiều lần dồn tiền chạy chữa để có thêm con. Bốp ra đời tháng 9/2021.

Chị Tuyên ở nhà làm ruộng, anh là thợ xây, gần đây làm công trình cách nhà 30 km, mỗi sáng ra khỏi nhà từ lúc 5h. Mấy tuần trước, Tuyên bàn với chồng cho con đi nhà trẻ, khi đó chị sẽ có thời gian làm thuê kiếm thêm tiền. Bốp mới 17 tháng chưa đủ tuổi để được nhận vào trường mẫu giáo công lập nên gia đình cho đến cơ sở trông trẻ tư nhân gần nhà để làm quen trước.

Cơ sở tự phát này do An và Lành mở tại căn nhà thuê gần chợ của thôn Vạn Điểm, sát mặt đường đông đúc, trông 7 đứa trẻ. Nhà khoảng 80 m2 chia hai phòng, ngăn bằng cửa nhôm kính. Đây cũng là chỗ ở của vợ chồng An.

Người dân quanh khu chợ cho hay lớp mầm non mở khoảng 4 năm, trông các bé mọi lứa tuổi. Lớp thường đóng kín cửa, khi phụ huynh đến đón mới mở.

Sự việc khiến nhiều người dân xôn xao. Ảnh: Tiền Phong

Anh Tuấn kể học phí mỗi tháng 1,5 triệu đồng, bao gồm ăn trưa. Con đi học ngày đầu tiên hôm 20/2. "Bốp dễ nuôi, hoạt bát, đáng yêu. Hình như nó biết bố mẹ vất vả nên ngoan lắm, cứ tự ăn tự chơi", anh nói.

Khoảng 11h ngày 26/2, anh Tuấn đang ở công trường bỗng nhận tin báo con trai bị ốm, cần tới Bệnh viện Nông nghiệp ngay. Người cha bỏ bữa cơm trưa, chạy xe gần đến nơi và lại nhận tin đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương do tình trạng sức khoẻ nguy kịch.

Đến nơi hơn 12h, anh Tuấn cùng người nhà được thông báo Bốp đang được phẫu thuật mổ não. "Cô giáo cũng lên bệnh viện, nói cháu bị ngã, sau đó nôn", anh kể.

Nhà chức trách cho hay, cơ sở trông giữ tự phát của An và Lành từng bị xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt hai lần (gần nhất vào đầu tháng 11/2022) do không đảm bảo điều kiện hoạt động.