Đồng Nai: Nữ công nhân có con nhỏ bị giám đốc người nước ngoài hành hung đến mức nhập viện

Xã hội 03/03/2023 09:21

Nữ công nhân bị đấm thẳng vào mặt sau đó lôi đi cả mét cho đến khi nhân viên trong văn phòng can ngăn.

Thông tin từ Zing cho hay, ngày 2/3, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, cho biết đang thụ lý đơn trình báo của chị T. (32 tuổi, nhân viên thu mua làm việc tại Công ty TNHH OT Motor Vina ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6) tố cáo việc bị ông Seon Chang Hwa (Giám đốc bộ phận thu mua và Sales) hành hung tại công ty.

Sự việc xảy ra khoảng 8h sáng ngày 28/2. Ông Seon Chang Hwa khi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn rồi đánh chị T., người vừa trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, có con nhỏ 7 tháng tuổi. Hậu quả, chị T. ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Đồng Nai: Nữ công nhân có con nhỏ bị giám đốc người nước ngoài hành hung đến mức nhập viện - Ảnh 1
Chị N.T.A.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành. Ảnh: Đồng Nai Online

Theo trung tá Vũ Đình Thành, Trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị T., sáng 2/3, cơ quan công an đã làm việc với ông Seon Chang Hwa và một số nhân viên để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, ông Seon thừa nhận đã hành hung chị T. do khi làm việc xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được.

“Chiều 2/3, chúng tôi đã đến Bệnh viện Long Thành để đánh giá tình hình sức khỏe của nạn nhân, kết quả giám định có thương tích. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về vụ việc, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện thụ lý theo quy trình”, trung tá Vũ Đình Thành thông tin.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch Dương Quốc Bình cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo và đang phối hợp với công an xác minh làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng Nai: Nữ công nhân có con nhỏ bị giám đốc người nước ngoài hành hung đến mức nhập viện - Ảnh 2
 

 

Đồng Nai: Nữ công nhân có con nhỏ bị giám đốc người nước ngoài hành hung đến mức nhập viện - Ảnh 3

Nạn nhân sau khi bị hành hung. Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Báo Người Lao Động, theo đơn trình báo do anh Nguyễn Tấn Dũng (ngụ huyện Long Thành - chồng chị Thư) gửi Công an huyện Nhơn Trạch, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch và Liên đoàn Lao động huyện, vợ anh bị ông Seon Chang Hwa (quản lý người Hàn Quốc, giám đốc bộ phận thu mua và sales) đánh ngay công ty dù chị đang có con nhỏ 7 tháng tuổi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 28-2. Ông Seon Chang Hwa sau khi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn và đánh chị Thư - vừa kết thúc thời gian nghỉ thai sản và mới trở lại làm việc.

Cũng theo đơn trình báo, ông Seon Chang Hwa đã đấm vào mặt chị Thư khiến chị ngã xuống, sau đó đạp vào người chị rồi túm tóc lôi đi khoảng 1m, cho đến khi nhân viên trong văn phòng can ngăn.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của gần như toàn bộ nhân viên khối văn phòng, có camera giám sát ghi lại.

Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch cũng đã vào cuộc, phối hợp với Công an huyện để làm rõ vụ việc, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên - người lao động.

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