Chị N.T.A.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành. Ảnh: Đồng Nai Online

Theo trung tá Vũ Đình Thành, Trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị T., sáng 2/3, cơ quan công an đã làm việc với ông Seon Chang Hwa và một số nhân viên để làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, ông Seon thừa nhận đã hành hung chị T. do khi làm việc xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được.

“Chiều 2/3, chúng tôi đã đến Bệnh viện Long Thành để đánh giá tình hình sức khỏe của nạn nhân, kết quả giám định có thương tích. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về vụ việc, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện thụ lý theo quy trình”, trung tá Vũ Đình Thành thông tin.