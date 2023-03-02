Nghệ An: Xôn xao người đàn ông khuyết tật bị xe buýt ‘bỏ rơi’, từ chối không phục vụ vì không ai bế xuống được

Xã hội 02/03/2023 15:23

Cư dân mạng lan truyền hình ảnh một người khuyết tật ở Nghệ An bị tài xế xe buýt bỏ rơi khiến nhiều người bức xúc.

Theo Tiền Phong, mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin 1 người đàn ông bị mất tay chân nhờ người đi đường đón xe buýt và bế lên xe.

Người đàn ông này đã vẫy xe buýt BKS 37B – 01.xxx để bế người đàn ông khuyết tật lên. Tuy nhiên, lái xe buýt không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé chỉ mở ô cửa kính nhỏ từ chối không chở vì sẽ không ai bế xuống được. Sau đó, chiếc xe này chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người dân chứng kiến.

Sự việc được cho là xảy ra trên tuyến đường ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An; xe buýt chạy tuyến Vinh - Cửa Lò, hãng N.A.

Nghệ An: Xôn xao người đàn ông khuyết tật bị xe buýt ‘bỏ rơi’, từ chối không phục vụ vì không ai bế xuống được - Ảnh 1

Hình ảnh người đàn ông khuyết tật được cho là bị tài xế xe buýt bỏ rơi tại điểm xe buýt. Ảnh: Tiền Phong

Sau khi đăng tải, thông tin này đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của lái và phụ xe buýt.

Cũng theo Báo Người Lao Động, ngày 2-3, ông Nguyễn Viết Hùng, Chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải Nghệ An, cho biết đơn vị đã mời đại diện hãng xe buýt lên để làm việc, xác minh việc nhân viên của hãng xe buýt này từ chối phục vụ một người khuyết tật.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: "Nếu vụ việc đúng như dư luận phản ánh, đơn vị sẽ xử lý nghiêm minh”.

Nghệ An: Xôn xao người đàn ông khuyết tật bị xe buýt ‘bỏ rơi’, từ chối không phục vụ vì không ai bế xuống được - Ảnh 2
 

 

Nghệ An: Xôn xao người đàn ông khuyết tật bị xe buýt ‘bỏ rơi’, từ chối không phục vụ vì không ai bế xuống được - Ảnh 3
Nhiều người bức xúc vì hành động trên. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tháng 8/2022, tại địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ việc tương tự khi 1 người đàn ông cụt tay chân bị xe buýt “ngó lơ”. Ngay sau đó, Sở GTVT Nghệ An đã có văn bản chấn chỉnh.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

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