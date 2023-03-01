Người đàn ông đốt cháy rụi xe buýt Phương Trang 1,8 tỉ đồng thừa nhận hành vi, chưa rõ động cơ

Xã hội 01/03/2023 19:51

Công an đã xác định người đốt chiếc xe buýt trong đêm và đã khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Báo Thanh Niên, ngày 1.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Văn Nhìn (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Nhìn là người đốt xe buýt của Công ty CP xe khách Phương Trang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 48 phút sáng 11.1, Công an TP.Hồng Ngự nhận tin báo xảy ra vụ cháy xe buýt tại Bến xe TP.Hồng Ngự nên nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 45 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Người đàn ông đốt cháy rụi xe buýt Phương Trang 1,8 tỉ đồng thừa nhận hành vi, chưa rõ động cơ - Ảnh 1

Bị can Thái Văn Nhìn bị bắt tạm giam. Ảnh: Thanh Niên

Hậu quả của vụ cháy khiến chiếc xe buýt BS 50F - 001.76 trị giá 1,8 tỉ đồng của Công ty CP xe khách Phương Trang đang đỗ tại bến xe bị thiệt hại khoảng 70%.

Theo thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin trên Báo Người Lao Động, "đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ động cơ gây án của đối tượng" – ông Quốc cho biết.

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