Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất nghi có dấu hiệu trầm cảm

Nguyên nhân ban đầu của vụ người đàn ông rơi xuống đất từ tầng 19 nghi ngờ có dấu hiệu trầm cảm.

Theo phapluatxahoi.kinhtedothi, chiều 1/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông rơi từ tầng 19 tòa CT10A khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai xuống đất tử vong.

Điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là N.T.V. (SN 1969 ở tại tòa nhà CT10A khu đô thị Đại Thanh) đã tự ngã từ chính căn hộ đang sinh sống. Điều tra ban đầu, xác định người này có dấu hiệu trầm cảm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực, liên hệ với người nhà nạn nhân.

Theo Sức khỏe và đời sống trước đó, khoảng 10h40 ngày 1/3, tại sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc thương tâm khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, khi chạy ra sân phía trước sảnh tòa nhà CT10A, phát hiện 1 người đàn ông trung niên tử vong.

Người đàn ông rơi từ tầng cao ở chung cư Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Theo người dân chứng kiến cho hay, người đàn ông lúc rơi xuống không mặc quần áo. Người dân quanh khu vực đã lấy chiếu che tạm thi thể nạn nhân đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực, liên hệ với người nhà nạn nhân. Bước đầu làm rõ, nạn nhân sinh sống tại tầng 19 của tòa nhà chung cư.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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