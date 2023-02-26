Ám ảnh với lời khai của gã cháu ruột sát hại bà và cô ở Hà Nội: Túng thiếu tiền bạc nên làm liều

Xã hội 26/02/2023 12:46

Lời khai của gã nghi phạm khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Thông tin từ Báo Giao Thông cho hay, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội, 2h20 ngày 26/2, công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Đức (SN 1985), cháu ruột của hai nạn nhân. Đức đã được di lý từ Quảng Ninh về trụ sở Công an huyện Phú Xuyên để phục vụ điều tra.

Ám ảnh với lời khai của gã cháu ruột sát hại bà và cô ở Hà Nội: Túng thiếu tiền bạc nên làm liều - Ảnh 1

Đối tượng sát hại 2 mẹ con. Ảnh: Báo Giao Thông

 

Trong quá trình di lý về Hà Nội, Đức khai nhận nhanh lý do sát hại bà nội và cô ruột là do có mâu thuẫn với 2 nạn nhân về đất đai.

Do bí bách tiền nong, Đức từng xin bà và cô cho bán một miếng đất, nhưng đề nghị này không được cụ L. và bà T. đồng ý. Từ đó, Đức lên kế hoạch sát hại 2 người thân.

Ngày 23/2, Đức đến nhà cụ L. và bà T., dùng tuýp sắt sát hại 2 người rồi bỏ trốn. Vì có nghề làm sơn bả nên Đức liên hệ với một cơ sở sơn bả ở TP Hạ Long, Quảng Ninh và được bố trí ăn nghỉ tại đây.

Hiện cơ quan điều tra đang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Phạm Văn Đức.

Theo thông tin từ Dân Việt trước đó, trưa 23/2, người dân thôn Bái Xuyên bất ngờ phát hiện cụ Đ.T.L (SN 1933) và con gái cụ là P.T.T (SN 1965) tử vong bất thường trên giường.

Nhà chức trách phát hiện nhiều vết máu xung quanh hiện trường vụ án, cơ quan điều tra cũng nhanh chóng vào cuộc và xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

 

Được biết, bà P.T.T không lập gia đình và ở với mẹ là cụ L tại ngôi nhà ở thôn Bái Xuyên.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Xuyên bước đầu đã dựng lên chân dung nghi phạm, gã chính là Phạm Văn Đức. Từ khi phát hiện cụ L và bà T tử vong tại nhà riêng, chính quyền sở tại không thấy Đức xuất hiện tại địa phương.

Bước đầu xác định, Đức có mâu thuẫn với bà nội (cụ L) và cô ruột (bà T) về đất đai. Đức đã từng xin 2 nạn nhân cho bán 1 miếng đất nhưng không được đồng ý.

Gã cháu này sau đó đã lên kế hoạch sát hại 2 người thân của mình. Nghĩ là làm, Đức đến nhà bà nội, dùng tuýp sắt sát hại 2 người rồi bỏ trốn đến TP.Hạ Long.

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