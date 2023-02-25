Xót xa lời nói của người cha trong vụ cả nhà bỏng cồn ở Kiên Giang: ‘Nếu xe cũng nổ… chắc không ai thoát’

Theo lời nạn nhân, tối 12/2, con gái muốn ăn khô mực nên anh N. lấy chai cồn sát khuẩn đổ vào chảo và nướng.

Mới đây, theo thông tin từ Báo VietNamNet, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), hai nạn nhân của vụ bỏng cồn nặng đang được điều trị tại đây. Anh T.V.N (32 tuổi, ngụ tại Kiên Giang ) được bệnh viện tuyến tỉnh chuyển đến ngày 13/2 trong tình trạng bỏng 70%. Chị T.K.H. (31 tuổi, vợ anh N.) nhập viện với diện tích bỏng 27% vùng cổ, thân và tứ chi.

Tại bệnh viện địa phương, hai vợ chồng anh N. được chăm sóc 1 ngày rồi chuyển tuyến lên TP.HCM. Bé gái không qua khỏi sau 4 ngày điều trị.

Vô tình, anh N. quơ tay khiến chai cồn đổ vào ngọn lửa và gây nổ. Hai cha con bị bỏng nặng. Người vợ nghe tiếng hét chạy vào cứu con cũng bị bỏng theo. Hàng xóm phát hiện sự việc và đưa 3 người đi cấp cứu.

Tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân được bù dịch, chống sốc, giảm đau, thay băng, dùng kháng sinh, hỗ trợ thở oxy. Ngày 22/2, chị H. được mổ cắt lọc hoại tử và sẽ được ghép da nếu diễn tiến thuận lợi.

Người thân không kìm được xúc động trước bi kịch xảy đến với gia đình anh N. và chị H. Ảnh: Dân Trí

Trên giường bệnh chia sẻ thông tin trên Báo Dân Trí, anh N. khó nhọc cho biết, trước khi tai nạn đau lòng xảy ra, anh đã nhiều lần dùng cồn lỏng để nướng mực trong nhà trọ đóng kín cửa.

"Lúc đó hơn 21 giờ rồi, con gái tôi nói muốn ăn mực nên tôi lấy cồn nướng cho cháu ăn. Khi lửa vừa phựt lên thì chai cồn đã phát nổ và bắn văng trúng người cha con tôi, lan đến gần chiếc xe máy để trong nhà. Nếu xe cũng nổ, có lẽ cả nhà không ai thoát.

Tôi không ngờ sự việc lại xảy ra vậy với gia đình tôi, mong mọi người đừng ai dùng cồn để nấu nướng kiểu này nữa…" - anh N. nói trong nước mắt. Người thân không kìm được xúc động trước bi kịch xảy đến với gia đình anh N. và chị H.

Bác sĩ thăm bệnh nạn nhân. Ảnh: Dân Trí

Theo bác sĩ Lê Xuân Giang, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, hai bệnh nhân trên dự kiến còn phải điều trị khoảng một tháng nữa. Dù có bảo hiểm y tế nhưng tiền viện phí phải chi trả của các bệnh nhân vào khoảng 2 triệu đồng/ngày. Những ngày qua khi biết được sự việc thương tâm trên, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ viện phí cho gia đình các nạn nhân.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận nhiều trẻ bỏng nặng vì xịt chai cồn sát khuẩn vào đống lửa. Trong đó, có trường hợp không qua khỏi sau nhiều tháng điều trị vì vết thương quá nặng.

Tương tự, một bệnh nhi sinh năm 2014 nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 do bỏng cồn. Tai nạn xảy ra khi bé cầm chai cồn chạy nhảy qua khu bếp đang nấu ăn, lửa bén vào quần áo. Em bị cháy khoảng 1 phút trước khi được người nhà dội nước cứu.