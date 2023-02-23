Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23h30 ngày 21/2, khi phát hiện chồng mình là anh Hồ Văn M. (35 tuổi, trú ở xã Ea Kuêh) chở chị Trần Thị Hằng (vợ của Phan Trọng Hùng, 27 tuổi, trú ở xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) về cây xăng ở xã Ea Kuêh, chị Nguyễn Thị Hòa (35 tuổi) đã gọi điện thoại cho Hùng biết sự việc.

Theo VietNamNet, sau khi nhận được tin báo vợ mình và tình nhân vừa chở nhau về đến cây xăng ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), Hùng đã mang dao đi đánh ghen.

Khi gần tới nơi, chị Hòa tiếp tục gọi điện thoại nói với Hùng rằng chồng mình và vợ Hùng vừa về đến cây xăng. Hùng chạy xe vào trong cây xăng thì thấy vợ đang đứng trước cửa, anh M. đang đi vệ sinh bên hông cây xăng.

Lúc này, Hùng xuống dưới bếp lấy 1 con dao dài khoảng 35cm bỏ vào trong người và điều khiển xe máy chạy vào cây xăng nơi vợ Hùng làm việc tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar.

Người gây án. Ảnh: giadinh.suckhoevadoisong

Hùng hỏi anh M. : “Anh chở vợ em đi đâu, em nói nhiều lần rồi mà sao anh không nghe”. Sau đó Hùng dùng tay túm cổ áo anh M. thì bị chị Hòa đứng phía sau ôm lại.

Anh M. dùng hai tay đấm vào mặt Hùng nhiều cái. Do bực tức vì bị đánh nên Hùng rút dao trong túi quần đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực, bụng anh M. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi biết tin anh M. tử vong, 2h sáng ngày 22/2, Hùng đến Công an xã Ea Kuêh để đầu thú .

Theo tìm hiểu, anh M. và chị Hòa là vợ chồng đã có 3 người con, thời gian gần đây Hùng nghi ngờ vợ mình có qua lại với anh M., Hùng đã nói vợ nhiều lần nhưng chị Hằng không nghe dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Trước đó, theo Báo giadinh.suckhoedoisong, sáng 23-2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Phan Trọng Hùng (27 tuổi, ngụ xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Địa điểm xảy ra án mạng. Ảnh: Đời sống và pháp luật

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình là chị T.T.H. (27 tuổi, nhân viên cây xăng dầu số 45 - thuộc Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên) có quan hệ tình cảm với anh H.V.M. (35 tuổi, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) nên nhiều lần nói chuyện, nhắc nhở cả 2 người.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21-2, Hùng phát hiện vợ mình và anh M. đang ở cửa hàng xăng dầu số 45 (ở thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh).

Ngay sau đó, Hùng vào nhà lấy 1 con dao dài khoảng 35cm bỏ vào túi quần rồi đến cửa hàng xăng dầu số 45 để nói chuyện.

Gây án xong, Hùng để lại con dao ở cây xăng rồi rời khỏi hiện trường. Còn anh M. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến khoảng 2 giờ ngày 22-2, sau khi nghe tin anh M. tử vong, Hùng đã đến Công an xã Ea Kuêh đầu thú.