Mới đây, UBND huyện tỉnh Quảng Trị cho biết đã có đơn kiến nghị tỉnh hình thức xử phạt đối với hành vi con đánh cha ruột.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 23-2, UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh này về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, vào 22 giờ ngày 26-12-2022, Nguyễn Minh H. (42 tuổi, ngụ thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh) có hành vi dùng giường xếp đánh ông Nguyễn Minh Đ. (103 tuổi, cha ruột H.) với tỉ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Hành vi của H. đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, người cha không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với con trai là H. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án và đã được VKSND cùng cấp thống nhất vào ngày 6-2.

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Cũng theo Thanh Niên, theo UBND huyện Gio Linh, H. được hưởng tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi nhưng có tình tiết tăng nặng là có hành vi vi phạm hành chính đối với người già. Hành vi của H. vi phạm điểm a, khoản 2, điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, trong đó quy định "Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình" sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Vì vượt thẩm quyền xử lý nên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đã có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh H.

Trước đó, ngày 22.2, UBND H.Gio Linh nhận được báo cáo đề xuất của Công an H.Gio Linh về vụ con dùng giường xếp đánh cha 103 tuổi. Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 26.12.2022, tại thôn Lễ Môn (xã Phong Bình, H.Gio Linh), N.M.H (42 tuổi, trú thôn Lễ Môn) có hành vi dùng giường xếp đánh cụ ông N.M.Đ (103 tuổi, cha ruột H.) với tỉ lệ tổn thương cơ thể 3%.

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