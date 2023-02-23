Con ruột dùng giường xếp đánh cha 103 tuổi: UBND huyện kiến nghị xử phạt hành chính

Xã hội 23/02/2023 15:03

Mới đây, UBND huyện tỉnh Quảng Trị cho biết đã có đơn kiến nghị tỉnh hình thức xử phạt đối với hành vi con đánh cha ruột.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 23-2, UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh này về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, vào 22 giờ ngày 26-12-2022, Nguyễn Minh H. (42 tuổi, ngụ thôn Lễ Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh) có hành vi dùng giường xếp đánh ông Nguyễn Minh Đ. (103 tuổi, cha ruột H.) với tỉ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Hành vi của H. đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, người cha không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với con trai là H. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã ra quyết định không khởi tố vụ án và đã được VKSND cùng cấp thống nhất vào ngày 6-2.

Con ruột dùng giường xếp đánh cha 103 tuổi: UBND huyện kiến nghị xử phạt hành chính - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cũng theo Thanh Niên, theo UBND huyện Gio Linh, H. được hưởng tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi nhưng có tình tiết tăng nặng là có hành vi vi phạm hành chính đối với người già. Hành vi của H. vi phạm điểm a, khoản 2, điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, trong đó quy định "Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình" sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Vì vượt thẩm quyền xử lý nên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đã có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh H.

Trước đó, ngày 22.2, UBND H.Gio Linh nhận được báo cáo đề xuất của Công an H.Gio Linh về vụ con dùng giường xếp đánh cha 103 tuổi. Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 26.12.2022, tại thôn Lễ Môn (xã Phong Bình, H.Gio Linh), N.M.H (42 tuổi, trú thôn Lễ Môn) có hành vi dùng giường xếp đánh cụ ông N.M.Đ (103 tuổi, cha ruột H.) với tỉ lệ tổn thương cơ thể 3%.

TP.HCM: Nam shipper tử vong bất thường trên làn xe ô tô

TP.HCM: Nam shipper tử vong bất thường trên làn xe ô tô

Người dân bất ngờ sau tiếng động mạnh phát hiện nam shipper đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   con đánh cha con đánh cha 103 tuổi Quảng Trị

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?