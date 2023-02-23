Vụ bố hôn con trai trước khi ra hỗn chiến với nhóm thanh thiếu niên: Triệu tập 11 nghi phạm

Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông xô xát với 11 thanh thiếu niên khiến nhiều người rúng động.
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Theo VietNamNet, ngày 20/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh người đàn ông đèo 1 cháu bé. Người này dừng lại ven đường, hôn cháu bé sau đó chạy vào “hỗn chiến”.
Theo một số người dân, địa điểm xảy ra "hỗn chiến" ở khu vực cầu Kỳ Cùng. Nam thanh niên đèo cháu bé là hai bố con.
Theo đó, người đàn ông hôn con trai trước khi một mình sử dụng gậy bằng kim loại lao vào ẩu đả với một nhóm thanh niên. Mặc cho người dân can ngăn và con trai gào khóc.
Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 22-2, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập 11 người để làm rõ vụ xô xát, đánh nhau tại khu vực cầu Kỳ Cùng.
Cơ quan chức năng xác định, tối 20-2, BTT (32 tuổi, TP Lạng Sơn) say rượu nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên (15-18 tuổi). T cũng là người hôn con trai trước khi đánh nhau.
Hai bên cầm gậy kim loại là cán cờ bằng inox dài khoảng 1,2 m lấy ở trên vỉa hè đánh nhau khiến Bàn Thanh Tùng bị thương tích ở sườn trái, mặt và cẳng tay.
Công an TP Lạng Sơn đã thu giữ nhiều tang vật gồm các gậy kim loại.Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.