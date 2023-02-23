Tại Đắk Lắk mới đây đã xảy ra vụ án thương tâm khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, sáng 23/2, lãnh đạo xã Ea Kuêh, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, nguyên nhân là do ghen tuông.

Theo vị lãnh đạo này, hung thủ dùng dao thủ sẵn trong người rồi đâm 4 nhát vào tình địch, trong đó có 3 nhát trúng tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

"Sự việc xảy ra cách đây 2 ngày, sau đó hung thủ đã đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình", vị lãnh đạo xã Ea Kuêh cho biết thêm.

Án mạng tại Đắk Lắk. Ảnh: VietNamNet - Bảo vệ pháp luật

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời gian gần đây, Phan Trọng Hùng (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) phát hiện vợ của mình (chị H., SN 1996) có quan hệ yêu đương với anh M. (SN 1988, trú tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar).

Anh M. là người đã có vợ và 3 con. Hùng nhiều lần nhắc nhở vợ không được duy trì mối quan hệ này nhưng chị H. không nghe.

Theo Báo Bảo vệ pháp luật, khoảng 23h30 ngày 21/2, sau khi phát hiện chị H. và anh M. hẹn hò tại cây xăng dầu (nơi chị H. làm việc), Hùng đã mang theo một con dao bằng kim loại (dài khoảng 35cm) đến để nói chuyện.

Tại cây xăng, giữa Hùng và anh M. xảy ra mâu thuẫn, xích mích cãi nhau nên Hùng dùng con dao mang theo đâm vào người của anh M., khiến anh M. tử vong trên đường đi cấp cứu, sau đó Hùng đến công an xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar để đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Hùng để xử lý theo quy định.

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