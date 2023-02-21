Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương

Xã hội 21/02/2023 11:48

Cú va chạm mạnh khi hành khách trên xe đang ngủ lúc rạng sáng 21/2 tại Quảng Nam khiến nhiều người bần thần. Bên cạnh đó, tiếng khóc và la hét của người gặp tai nạn khiến họ ám ảnh.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, theo lời kể của người dân trong khu vực, khoảng 2h họ nghe tiếng động rất lớn, mọi người chạy ra đường thì nghe tiếng kêu cứu của các hành khách trên xe khách. Một số người dân phải lấy các vật dụng ra để phá cửa, đưa các nạn nhân trên xe ra ngoài.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 2h ngày 21-2, xe khách do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên Huế) cầm lái chở 30 hành khách chạy trên tuyến quốc lộ 1, hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam thì bất ngờ va chạm với xe tải chở gạch đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều phía trước để bốc dỡ gạch và hàng.

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương - Ảnh 1
Va chạm xe khiến 16 người thương vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà Phạm Thị Hường (SN 1951, trú xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) kể nỗi ám ảnh của mình trên TPO, bà cùng chồng và cháu trai lên xe từ Lâm Đồng từ lúc 1h trưa ngày 20/2. Đến khoảng 2h sáng 21/2, khi bà cùng các hành khách trên xe đang ngủ thì tiếng động kinh hãi nhưng bà mở mắt ra thì trời tối thui, toàn thân đau nhức.

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương - Ảnh 2
 Tai nạn khiến nhiều người bị thương tại Quảng Nam. Ảnh: Internet

“Lúc đó khắp người tôi đau nhức và không thể di chuyển, mọi người la hét hoảng loạn. Định thần một lúc hé mắt ra thì thấy trời đất tối thui, cảnh tượng hỗn loạn. Phía ngoài nhiều người đang dùng các vật dụng đập kính đưa hành khách ra khỏi xe. Quá kinh hoàng”, bà Hường kể.

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương - Ảnh 3

 

Nguyễn Trung Hậu thuật lại cảnh tượng trên chuyến xe khách gặp nạn. Ảnh: TPO

Ngồi cạnh bà Hường, Nguyễn Trung Hậu (cháu nội bà Hường) chưa hoàn hồn sau khi thoát chết khỏi vụ tai nạn. Hậu kể, em cùng ông bà lên xe được bố trí nằm ở băng ghế dưới. “Em đang ngủ thì nghe tiếng rầm, rồi thấy mọi người khóc lóc kêu cứu. Phía trước thấy mấy cô bị thương máu chảy rất nhiều. Một lúc sau mọi người đập cửa kính đưa ra khỏi xe”, Hậu kể.

Sau vụ tai nạn, bà Hường bị đa chấn thương, còn chồng bà bị gãy chân bó bột nằm ở phòng bên cạnh. Đứa cháu nội may mắn không bị thương.

Cũng theo Người Lao Động, tai nạn 16 người thương vong ở Quảng Nam, 2 phụ nữ đứng bốc gạch may mắn thoát nạn. Theo đó, 2 người phụ nữ này đứng trên xe tải nên chỉ bị thương.

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương - Ảnh 4
 

 

Hai bà cháu thuật lại cảnh tượng kinh hoàng trên xe khách va chạm lúc ngủ: Mọi thứ hỗn loạn sau tiếng động lớn, nhiều người bị thương - Ảnh 5
Hành khách bị thương hầu hết có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế và Lâm Đồng. Ảnh: TPO

Cũng theo VTC, 3 người chết và 13 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam hầu hết có hộ khẩu thường trú tại Thừa Thiên - Huế và Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành (Quảng Nam) rạng sáng 21/2, theo danh sách do Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp, 3 người chết là Nguyễn Thị Hường (SN 1951; Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế), Ngô Minh Hoàng (SN 1961; Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Văn Hải (SN 1964; Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

13 người bị thương gồm:

Hồ Thị Lợi (SN 1946; Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế),

Trần Thị Thanh Thúy (SN 1966; Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng),

Nguyễn Văn Quang (SN 1950; Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng),

Trần Phụng Khê (SN 1943; Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế),

Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1941; Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam),

Trương Mai (SN 1961; Phong Điền, Thừa Thiên - Huế),

Nguyễn Bá Xuân (SN 1978; Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế),

Singnasouk Tamon (SN 1999; Bolikhamxay, Lào),

Phạm Thị Hường (SN 1951; Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng),

Lê Văn Uyên Minh (SN 1989; Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng),

Nguyễn Đình Phúc (SN 1967; Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng),

Hồ Thị Mạnh (SN 1975; Núi Thành, Quảng Nam),

Nguyễn Thị Thảo (SN 1968; Núi Thành, Quảng Nam).

Sáng nay, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Núi Thành ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người. Đồng thời khẩn trương điều tra kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Hiện trường: Giây phút va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe tải khiến 3 người tử vong, cả hai xe đều móp méo, biến dạng nặng

Hiện trường: Giây phút va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe tải khiến 3 người tử vong, cả hai xe đều móp méo, biến dạng nặng

Tại hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong vào sáng 21/2 tại Quảng Nam, hai phương tiện hư hỏng nặng, đặc biệt phần đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải gây thương vong nghiêm trọng.

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