Nhân thân bất ngờ của người phụ nữ lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT khiến ai cũng giật mình

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 11-2021, bà Ngân từng dẫn theo nhiều thanh niên đến chi nhánh một công ty ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) có hành vi đe dọa, chửi bới và hành hung một người phụ nữ.

Sự việc đã được Công an huyện Cẩm Thủy vào cuộc xử lý. Đến đầu năm 2022 bà Ngân đã bị Công an huyện Cẩm Thủy phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Trước đó, theo Dân Trí, trước đó, khoảng 11h20 ngày 16/2, tại Km95+100, Quốc lộ 217, đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tổ công tác của Đội CSGT, Công an huyện Bá Thước, do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn thì phát hiện Nguyễn Thị N.L. (26 tuổi, trú thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Sau đó, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị L. biết lỗi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Khi lực lượng CSGT đang lập biên bản, bà Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là "Ngân gà" - mẹ chồng của chị L.) đến "xin tha" cho con dâu nhưng không được chấp thuận.

Lúc này bà Ngân bắt đầu có các hành vi như trên, đồng thời giật, vò nát biên bản.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngân đã bị lập biên bản về hành vi "Chống người thi hành công vụ", bàn giao hồ sơ, tài liệu, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bá Thước đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngân để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Đồng thời, phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Bá Thước củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Trong lúc chờ lực lượng công an đến xử lý vụ việc, bà Ngân mặc dù tay bị còng nhưng vẫn đi qua, đi lại, miệng không ngớt buông những lời nói khiếm nhã, tục tĩu…

"Chị phải hôn em từ giờ cho đến chết", bà Ngân vừa nói vừa lao người về phía chiến sĩ CSGT. Sau đó bà này tiếp tục hôn thẳng vào mặt khiến một chiến sĩ CSGT phải né tránh.