Trước đó 10 ngày (5.2), người dân ở tỉnh này cũng đã trúng thưởng 14 vé giải đặc biệt trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế) của XSKT Kiên Giang.

Trước đó, thông tin từ Thanh Niên, trên mạng xã hội xôn xao về hai việc người dân ở miền Tây liên tục trúng giải độc đắc. Gần nhất là ở H.Tiểu Cần (Trà Vinh) đại lý được cho là may mắn trúng thưởng 12 vé độc đắc của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Sóc Trăng (gọi tắt XSKT Sóc Trăng) có dãy số 511318 đã trúng giải đặc biệt trị giá tổng cộng 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo anh T., từ lúc mở đại lý bán vé số kiến thiết đến nay, đây là lần trúng nhiều nhất. Riêng về danh tính khách mua vé số thì anh không thể tiết lộ được vì "lời hứa bảo mật cho khách hàng". Những thông tin này cũng khiến mạng xã hội xôn xao.

Sau khi trúng thưởng, những hình ảnh này được chia sẻ "chóng mặt" trong các hội nhóm, kèm những dòng trạng thái chúc mừng, xin vía may mắn,...

Ảnh những tờ vé số đạt giải. Ảnh: Internet

12 tờ vé số trúng độc đắc ở Trà Vinh. Ảnh: Thanh Niên

Theo Dân Trí, những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, lượng xổ số kiến thiết (vé số truyền thống) ở các tỉnh miền Tây của các công ty được tiêu thụ rất nhanh và luôn hút khách. Đặc biệt, thời gian gần đây, liên tiếp có những người trúng giải đặc biệt, giá trị hàng chục tỷ đồng nên vé số trở thành mặt hàng đắt hơn tôm tươi. Theo ghi nhận, người dân miền Tây mua vé số còn do thói quen, cầu mong may mắn... Lượng bán ra luôn cao.

Bà Châu Thị Ngân bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều cho biết, từ trước Tết nguyên đán tới nay, mỗi ngày bà bán 2,5 cùi vé, tương đương 350 tờ vé số, ngày nào cũng bán hết rất sớm. Đặc biệt, trong các ngày mùng 1, 2, 3 Tết, vé số rất đắt hàng, hôm nào cũng mới 10h sáng đã bán hết sạch.

"So với mọi năm, Tết này người bán vé số khấm khá hơn hẳn. Từ qua rằm tháng Giêng đến nay, mỗi ngày tôi bán khoảng 180 tờ, đều hết sớm. Khách trúng số cũng nhiều lắm, số đầu, trúng lô 3-4 con hoặc giải an ủi khá nhiều", bà Ngân hào hứng kể.

Tương tự bà Ngân, bà Hoa, bán vé số dạo ở huyện Phong Điền cũng cho hay, thời gian gần đây vé số rất hút hàng, khách mua với mong muốn cầu may cho năm mới.

Trưa 18/2, chưa tới 12h, một số bàn bán vé số trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Sóc Trăng đã hết sạch vé. Chủ nhân của bàn vé số đã về nghỉ, chỉ còn lại mấy tủ vé số trống rỗng nằm im bên lề đường.

Những người bán vé số dạo thu nhập tốt. Ảnh: Dân Trí

Là người bán vé số nhiều năm, ông Khương (ngụ tại thị trấn Châu Hưng) cho biết, thời điểm dịch Covid-19, vé số khá ảm đạm. Tuy nhiên sau dịch, vé số cơ bản phục hồi, trở lại bình thường, người dân mua rất nhiều.

"Mỗi ngày tôi lấy khoảng 200-300 tờ vé số và đều bán hết trước giờ xổ số của một đài tỉnh nào đó", ông Khương bày tỏ.

Theo ghi nhận chung, nhiều điểm bán vé số nhỏ lẻ cố định đều bán hết trước 12h trưa trong ngày.

Người dân mua vé số vì thói quen khiến tỷ lệ tiêu thụ vé số ở miền Tây tăng mạnh. Ảnh: Dân Trí

Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau Tết Nguyên đán tỉnh phát hành một kỳ 12 số với 12 triệu vé, tổng giá trị 120 tỷ đồng. Hầu như các ngày, vé số của tỉnh đều bán hết, tỷ lệ tới gần 100%, đạt hiệu quả khá cao. Những vé số trúng thưởng đều được công ty, các đại lý chi trả thưởng đúng theo quy định.

"Sau dịch, vé số truyền thống vẫn được người dân quan tâm mua, thậm chí tỷ lệ mua còn cao hơn. Mua tờ vé số nếu trúng thì có lợi cho bản thân, còn không trúng thì họ cũng đóng góp cho ngân sách", vị lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu chia sẻ.

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng vé số của công ty phát hành mỗi kỳ đều bán rất tốt, đạt từ 99,98 đến 99,99%. Với tỷ lệ vé tiêu thụ cao như vậy, hầu hết các ngày mở thưởng cũng có người trúng hết các giải nên càng có sức lan tỏa, thu hút người mua.

Còn lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin, doanh thu tháng 1/2023 của công ty đạt gần 520 tỷ đồng, với tỷ lệ tiêu thụ đạt 99,99% vé phát hành.

Năm 2023 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cần Thơ đặt mục tiêu doanh thu trên 6.000 tỷ đồng, phấn đấu nộp ngân sách nhà nước 1.750 tỷ đồng, vượt 140 tỷ so với chỉ tiêu được giao.