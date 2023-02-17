Thêm 12 tờ vé số trúng độc đắc gọi tên chủ nhân ở Trà Vinh: Mạng xã hội xôn xao

Xã hội 17/02/2023 15:23

12 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng gọi tên chủ nhân ở Trà Vinh.

Theo thông tin từ Thanh Niên, trên mạng xã hội tiếp tục xôn xao về việc người dân ở H.Tiểu Cần (Trà Vinh) được cho là may mắn trúng thưởng 12 vé độc đắc của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Sóc Trăng (gọi tắt XSKT Sóc Trăng).

Theo thông tin lan truyền, một đại lý vé số ở H.Tiểu Cần ngày 15.2 đã bán ra 12 vé số của XSKT Sóc Trăng có dãy số 511318 đã trúng giải đặc biệt trị giá tổng cộng 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Sau khi trúng thưởng, người phụ nữ chủ đại lý vé số chụp ảnh cùng 12 vé trúng giải đặc biệt đăng lên mạng xã hội Facebook. Sau đó, những hình ảnh này được chia sẻ "chóng mặt" trong các hội nhóm, kèm những dòng trạng thái chúc mừng, xin vía may mắn,...

Thêm 12 tờ vé số trúng độc đắc gọi tên chủ nhân ở Trà Vinh: Mạng xã hội xôn xao - Ảnh 1

Hình ảnh 12 vé trúng giải độc đắc của XSKT Sóc Trăng lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh đó, cũng có một số tài khoản bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo của các đại lý vé số để bán được nhiều vé hơn...

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng, được ông xác nhận ngày 15.2 đúng là có 12 vé của công ty trúng giải đặc biệt trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo ông Khanh, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng vé số của công ty phát hành mỗi lần đều bán rất tốt, đạt gần 100% nên chắc chắn là trúng hết các giải, trong đó mấy ngày tết công ty được phát hành mỗi cặp số (14 vé) giống nhau, sau đó trở lại bình thường là một cặp (12 vé).

"Ngày 15.2 đúng có 12 vé dãy số như trên trúng giải đặc biệt và các giải phụ, giải đặc biệt được phát hành tại H.Tiểu Cần, Trà Vinh thông qua đại lý cấp 1 đổi thưởng 8 vé, người dân đến đổi tại công ty là 4 vé, công ty đã trả thưởng 12 vé đặc biệt trên", ông Khanh thông tin thêm.

Trước đó, theo Tiền Phong, mạng xã hội cũng xôn xao trước thông tin một đại lý vé số ở Trà Vinh bán cho 3 người 14 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang và trúng giải đặc biệt với tổng giải thưởng 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Thêm 12 tờ vé số trúng độc đắc gọi tên chủ nhân ở Trà Vinh: Mạng xã hội xôn xao - Ảnh 2
Những tờ vé số trúng giải đặc biệt. Ảnh: Tiền Phong

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều người chia sẻ, bình luận chúc mừng, xin vía vì khách hàng đã mua được một tấm vé số đổi đời.

Theo tìm hiểu, người bán 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt nói trên là anh Đặng Hoàng Thanh (40 tuổi), chủ một đại lý vé số Thanh Trang (ở phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Anh Thanh cho biết, anh mở đại lý vé số ở TP. Trà Vinh hơn 1 năm, bán theo 2 hình thức trực tiếp và online. Anh bán online bằng cách chụp ảnh vé số đăng trên mạng xã hội, ai mua sẽ chọn vé số rồi chụp ảnh gửi cho khách, khách chuyển khoản tiền anh Thanh giữ vé giúp và trả thưởng nếu trúng.

"Ngày 5/2, tôi có bán cho 3 khách hàng ở Trà Vinh bằng hình thức online (2 nữ, 1 nam) bằng hình thức online. Trong đó 1 người mua 3 vé, 1 người 5 vé và 1 người 6 vé. Hiện tất cả đều đã nhận thưởng”, anh Thanh nói và cho biết, mỗi tờ vé trúng giải đặc biệt sau khi trừ thuế 10%, chi hoa hồng cho đại lý 8 triệu đồng/tờ thì người trúng sẽ còn nhận khoảng 1,792 tỉ đồng/tờ.

Thêm 12 tờ vé số trúng độc đắc gọi tên chủ nhân ở Trà Vinh: Mạng xã hội xôn xao - Ảnh 3

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Tiền Phong

 

Sáng 7/2, theo Tiền Phong, ông Lâm Minh Đạo, Tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang xác nhận, thông tin đã có đại lý chi trả thưởng 14 vé trúng giải đặc biệt trên.

"14 tờ vé số trúng giải đặc biệt tại đại lý cấp 2 ở Trà Vinh, đổi thưởng tại đại lý cấp 1 ở TP HCM. Đợt phát hành này đúng ra là gốc vé trúng thưởng được phát hành về Cần Thơ, nhưng các đại lý đã đổi vé về TP. HCM, sau đó đưa về đại lý cấp 2 ở Trà Vinh bán và trúng thưởng. Do vé số Kiên Giang có tỷ lệ tiêu thụ cao nên gần như kỳ nào mở cũng có người trúng thưởng”, ông Đạo nói.

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