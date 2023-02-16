Thực hư vụ xe khách chở quá số người quy định tại Quảng Nam: Quy định chở tối đa 16 hay 19 người?

Theo thông tin từ UBND TP Quảng Ngãi, xe khách 16 chỗ chở 21 người từ TP Quảng Ngãi đi Thừa Thiên - Huế khám bệnh. Xe này thường chở người bệnh từ sáng sớm ra Đà Nẵng đến Thừa Thiên - Huế đăng ký khám bệnh và về lại Quảng Ngãi trong ngày.

Theo VietNamNet, sáng 14/2 tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách 16 chỗ và xe đầu kéo khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương.

Tuy nhiên, cùng diễn biến về vụ việc, ông Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam lại cho biết, xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn đã chở 21 người, vượt quá số người quy định. Theo ông Lai, loại xe này chỉ được chở 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Theo một cán bộ đăng kiểm cho rằng, số người cho phép chở tối đa được quy định trong Giấy chứng nhận kiểm định ở trường hợp cụ thể này là 16 người ngồi, kể cả người lái.

Cùng ngày, Cục Đăng kiểm Việt Nam có báo cáo về tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn. Cụ thể, với ô tô khách có biển số đăng ký nền vàng 76B-006.60, nhãn hiệu-số loại: FORD-TRANSITJX6582TM3, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam cho phép chở 16 người (ngồi, kể cả người lái).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 10 người tử vong (Ảnh: VietNamNet)

Về thông tin “xe 16 chỗ có thể được chở 19 người bao gồm cả lái và phụ xe”, cán bộ này cho rằng, đó là căn cứ theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

“Có thể diễn giải là, nếu chở quá 4 người đối với xe từ 16-30 chỗ thì mới bị xử phạt, quá 3 người thì không bị xử phạt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc xe đó được phép chở đến 19 người”, vị cán bộ đăng kiểm nhấn mạnh.

Phân tích về vấn đề trên, luật sư, tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội viện dẫn khoản 2 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ đến 15 chỗ, chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.

Hành lý của các nạn nhân (Ảnh: Dân Trí).

“Như vậy, đối với xe 16 chỗ thì chở quá từ 4 người trở lên sẽ bị xử phạt. Điều này có nghĩa là xe 16 chỗ thì được chở tối đa đến 19 người bao gồm cả lái và phụ xe”, luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Luật sư cũng nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn giao thông thảm khốc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ danh tính 2 tài xế xe khách và xe đầu kéo, đặc điểm đoạn đường xảy ra tai nạn như thế nào, tốc độ cho phép các phương tiện di chuyển là bao nhiêu và vị trí va chạm, các dấu vết để lại trên hiện trường để xác định bên nào có lỗi.

“Thông thường trong một vụ tai nạn giao thông sẽ có ít nhất một bên mắc lỗi. Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, xe khách 16 chỗ theo quy định chỉ được chở tối đa 19 người bao gồm lái xe và phụ xe. Tuy nhiên xe này chở 21 người, vượt quá số người quy định.

Ngoài ra, tốc độ xe khách khi xảy ra va chạm 69 km/h, đoạn đường này chỉ cho phép chạy 60 km/h. Như vậy, xe chở khách có nhiều dấu hiệu vi phạm", luật sư Đặng Văn Cường thông tin.

Theo Dân Trí thông tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công (đường 129) và đường hậu cần cảng Tam Hiệp thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Thời điểm trên, giữa xe ô tô khách mang BKS 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công (đường 129) theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng chở theo 19 người xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo mang BKS 92H-004.33, rơ-moóc mang BKS 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú Quảng Nam) điều khiển.

Hậu quả 6 người tử vong tại hiện trường, 2 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 12 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tài xế ô tô khách tử vong tại chỗ. Đến ngày 15/2, số người mất tăng lên, cụ thể là 10 người và 11 người bị thương. Có thể nói, tính từ đầu năm 2023 đến nay, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, có số người thương vong lớn nhất trong cả nước.

Rất nhiều vấn đề đặt ra đằng sau vụ tai nạn đau thương gây xôn xao dư luận này, trong đó có những tranh luận về tính đúng, sai, pháp lý của các bên có liên quan.