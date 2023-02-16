Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Quyết định khởi tố vụ án như thế nào?

Xã hội 16/02/2023 09:41

Tai nạn thương tâm trong vụ xe khách chở người đi khám bệnh ở Quảng Nam khiến nhiều người xót xa.

 

Theo thông tin từ Zing, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn đã về địa phương viếng tang, chia sẻ đau thương cùng gia đình các nạn nhân. Ông Tuấn động viên các gia đình ổn định tâm lý, vượt qua nỗi đau mất người thân, sớm ổn định lại cuộc sống.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an huyện Núi Thành đang thụ lý và điều tra.

Về việc có khởi tố vụ án hay không, tướng Dũng cho hay các đơn vị nghiệp vụ đang củng cố hồ sơ. Trong chiều 14/2, đơn vị đã họp với Cục CSGT.

Khoảng 4h sáng 14/2, tài xế xe khách Phạm Đức Hậu chở 21 người dân rời quê đến Đà Nẵng khám, chữa bệnh. Khi xe đến khu vực đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam thì va quẹt với xe container. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người tử vong.

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Quyết định khởi tố vụ án như thế nào? - Ảnh 1

Ôtô khách của anh Hậu lật úp sau khi va chạm với xe container ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo Báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh, theo Thượng tá Tiến, cơ quan CSĐT vẫn chưa khởi tố vụ án, bởi đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra cần thời gian, xác định chính xác lỗi thuộc về ai, đơn vị nào mới đưa ra quyết định tiếp theo.

Theo tìm hiểu, tuyến đường xảy ra vụ tai nạn đã thông xe kỹ thuật từ năm 2020. Từ đó lưu lượng tham gia giao thông ngày càng tăng, nhiều xe tải trọng nặng, kích thước lớn, chạy với tốc độ cao nên nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) rất cao. Thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông thương vong, thiệt hại về người và tài sản đã xảy ra.

Để đảm bảo ATGT trên tuyến, ngày 12-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ký văn bản về việc tổ chức giao thông trên tuyến đường ven biển ĐT603 và ĐT619 (đường Võ Chí Công) gửi Sở GTVT, công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, đường Võ Chí Công từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai đang lưu thông với quy mô đường hai chiều, dòng xe lưu thông hỗn hợp. Tính chất phục vụ đa mục tiêu, phục vụ vận tải phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dân sinh.

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Quyết định khởi tố vụ án như thế nào? - Ảnh 2

Biển báo cấm xe khách, xe tải đặt trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam nhận thấy các tồn tại như lưu lượng giao thông rất lớn vào giờ cao điểm, có xu hướng tăng dần, xe có kích thước lớn gây cản trở, làm chậm tốc độ lưu thông các xe khác và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chuyên môn cấm xe kéo sơmi rơmoóc, xe sơmi rơmoóc, xe tải trọng từ 5 tấn trở lên lưu thông (trừ xe phục vụ các công trình dọc tuyến và các dự án hai bên tuyến mà không có đường đi khác).

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