Ngỡ ngàng về cha ruột đứa trẻ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Cả nhà đều biết thông tin, là người cùng quê

Theo Báo Bảo vệ pháp luật, người nhà nữ sinh, cháu C. cho hay, C. mang thai với nam thanh niên sinh năm 2006, thường trú cùng xã, huyện với gia đình ông. Vào ngày 15/2, ông cũng tiết lộ, con gái ông mang thai và sinh con là có thật, C. có quan hệ tình cảm với anh N.V.M. từ lâu, M. sinh ngày 30/12/2006, thường trú tại thôn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động.

Trước đó, cháu T.T.M.C. sinh ngày 26/06/2010 (chưa đủ 13 tuổi) là con của ông T.V.B., sinh năm 1983, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang mang thai và sinh con vào khoảng 4h30 sáng ngày 11/2/2023 tại nhà tắm của gia đình ở thôn Hai, xã An Bà. Sau khi sinh xong gia đình đã đưa mẹ con cháu bé lên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Hiện nay, M. dạng sinh sống tại Tổ dân phố Đinh, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu về vụ việc đang được Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo Công an xã tiến hành làm việc với đại diện gia đình (Công an xã An Bá chưa làm việc trực tiếp được với cháu C. vì lý do cháu sức khỏe chưa ổn định nên chưa có thể làm việc được).Chiều ngày 14/2/2023, UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyển môn phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ đột xuất cho cháu Châu số tiền 3 triệu đồng.

Cũng trong ngày 14/2/2023, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động ban hành Văn bản hóa tốc gửi các cơ quan chức năng: Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Lao động & Xã hội, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bản huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. Theo SGGP trước đó, nữ sinh này là cháu T.T.M.C. (13 tuổi) đang theo học tại lớp 7 của Trường THCS xã An Bá ở huyện Sơn Động. Khoảng 4 giờ 30 ngày 11-2, khi đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, cháu C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7kg.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc này có dấu hiệu tội phạm.

Căn cứ những thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp thì đến thời điểm sinh con, cháu C. khoảng 13 tuổi. Như vậy, thời điểm phát sinh quan hệ, cháu C. dưới 13 tuổi.

Do đó, cơ quan chức năng cần làm rõ ai là người đã quan hệ với nạn nhân, có bị ép buộc hay không? Đây là những căn cứ rất cần thiết để điều tra nguyên nhân, hành vi, thủ phạm để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc giao cấu, quan hệ hay xâm hại tình dục với nạn nhân đưới 16 tuổi đều là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm.

Nếu đối tượng dùng vũ lực, xâm hại cháu thì hành vi cấu thành tội hiếp dâm trẻ em, trường hợp thời điểm xâm hại, quan hệ mà nạn nhân chưa đủ 13 tuổi kể cả có tự nguyện hay không đều cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng định khung là làm nạn nhân có thai khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.