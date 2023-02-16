Ngỡ ngàng về cha ruột đứa trẻ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Cả nhà đều biết thông tin, là người cùng quê

Xã hội 16/02/2023 09:28

Thông tin về cha đứa trẻ vụ nữ sinh lớp 7 mới đây cũng được tiết lộ.

Ngỡ ngàng về cha ruột đứa trẻ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Cả nhà đều biết thông tin, là người cùng quê

Theo Báo Bảo vệ pháp luật, người nhà nữ sinh, cháu C. cho hay, C. mang thai với nam thanh niên sinh năm 2006, thường trú cùng xã, huyện với gia đình ông. Vào ngày 15/2, ông cũng tiết lộ, con gái ông mang thai và sinh con là có thật, C. có quan hệ tình cảm với anh N.V.M. từ lâu, M. sinh ngày 30/12/2006, thường trú tại thôn Lái, xã An Bá, huyện Sơn Động.

Hiện nay, M. dạng sinh sống tại Tổ dân phố Đinh, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu về vụ việc đang được Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngỡ ngàng về cha ruột đứa trẻ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Cả nhà đều biết thông tin, là người cùng quê - Ảnh 1
Ngôi trường em C. theo học. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Trước đó, cháu T.T.M.C. sinh ngày 26/06/2010 (chưa đủ 13 tuổi) là con của ông T.V.B., sinh năm 1983, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang mang thai và sinh con vào khoảng 4h30 sáng ngày 11/2/2023 tại nhà tắm của gia đình ở thôn Hai, xã An Bà. Sau khi sinh xong gia đình đã đưa mẹ con cháu bé lên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo Công an xã tiến hành làm việc với đại diện gia đình (Công an xã An Bá chưa làm việc trực tiếp được với cháu C. vì lý do cháu sức khỏe chưa ổn định nên chưa có thể làm việc được).Chiều ngày 14/2/2023, UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyển môn phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ đột xuất cho cháu Châu số tiền 3 triệu đồng.

Cũng trong ngày 14/2/2023, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động ban hành Văn bản hóa tốc gửi các cơ quan chức năng: Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Lao động & Xã hội, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bản huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. Theo SGGP trước đó, nữ sinh này là cháu T.T.M.C. (13 tuổi) đang theo học tại lớp 7 của Trường THCS xã An Bá ở huyện Sơn Động. Khoảng 4 giờ 30 ngày 11-2, khi đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, cháu C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7kg.

Ngỡ ngàng về cha ruột đứa trẻ vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Cả nhà đều biết thông tin, là người cùng quê - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe.

Theo Phụ Nữ Việt Nam, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc này có dấu hiệu tội phạm.

Căn cứ những thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp thì đến thời điểm sinh con, cháu C. khoảng 13 tuổi. Như vậy, thời điểm phát sinh quan hệ, cháu C. dưới 13 tuổi.

Do đó, cơ quan chức năng cần làm rõ ai là người đã quan hệ với nạn nhân, có bị ép buộc hay không? Đây là những căn cứ rất cần thiết để điều tra nguyên nhân, hành vi, thủ phạm để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc giao cấu, quan hệ hay xâm hại tình dục với nạn nhân đưới 16 tuổi đều là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm.

Nếu đối tượng dùng vũ lực, xâm hại cháu thì hành vi cấu thành tội hiếp dâm trẻ em, trường hợp thời điểm xâm hại, quan hệ mà nạn nhân chưa đủ 13 tuổi kể cả có tự nguyện hay không đều cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng định khung là làm nạn nhân có thai khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.

Luật sư lên tiếng về vụ nữ sinh lớp 7 có thai: Đối tượng thực hiện hành vi có thể đối mặt mức án hình sự

Luật sư lên tiếng về vụ nữ sinh lớp 7 có thai: Đối tượng thực hiện hành vi có thể đối mặt mức án hình sự

Người làm nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang có thai sinh con có thể đối mặt với hình phạt hình sự kể cả tự nguyện hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh mang thai nữ sinh lớp 7 vụ nữ sinh lớp 7

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 20 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 23 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 29 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 30 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?