Bắc Giang: Mang thai nhưng vẫn đi học đầy đủ, bé gái lớp 7 sinh con trong nhà tắm khiến ai cũng giật mình

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh này có tên T.T.M.C sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp 7A của trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Báo Người Đưa Tin cho hay, chiều 14/2, trường THCS xã An Bá tại huyện Sơn Động (Bắc Giang) thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Ngày 11/2 vừa rồi, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C rằng em đã sinh con.

Gia đình cho biết trong lúc đang ở nhà thì cháu C bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, C đã một mình hạ sinh ra một bé trai nặng khoảng 2,7 kg. Biết tin, mọi người trong gia đình đã đưa cháu C cùng cháu bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe.