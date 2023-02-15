Bắc Giang: Mang thai nhưng vẫn đi học đầy đủ, bé gái lớp 7 sinh con trong nhà tắm khiến ai cũng giật mình

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh này có tên T.T.M.C sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp 7A của trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Báo Người Đưa Tin cho hay, chiều 14/2, trường THCS xã An Bá tại huyện Sơn Động (Bắc Giang) thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.

Gia đình cho biết trong lúc đang ở nhà thì cháu C bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi vào phòng tắm, C đã một mình hạ sinh ra một bé trai nặng khoảng 2,7 kg. Biết tin, mọi người trong gia đình đã đưa cháu C cùng cháu bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức khỏe .

Ngày 11/2 vừa rồi, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C rằng em đã sinh con.

Hiện nữ sinh này cùng con trai đã có sức khỏe ổn định. Ảnh minh họa: Người Đưa Tin

Theo tiết lộ, cháu C từng có bạn trai và thường đi chơi đêm. Khoảng tháng 6/2022 thì cháu C phát hiện có thai. Sau khi trở lại trường, C vẫn tham gia đầy đủ các môn học như thường lệ, thậm chí cả môn thể dục.

Song vì C thường xuyên mặc áo khoác nên bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện sự thay đổi lớn của em.

Theo Tuổi Trẻ, đây không phải lần đầu có sự việc này. Tháng 1/2021, chị Đ. (ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng xác nhận con gái của chị là T., 15 tuổi, đã sinh con vào ngày 3-1.

Lúc đó khoảng 4-5h sáng, chị đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc trong nhà tắm. Thức dậy, chị bàng hoàng thấy con gái mình sinh một bé gái nặng khoảng 2,5kg.

Theo chị Đ., hai mẹ con T. yếu ớt vì khi T. mang bầu không được bồi bổ, chăm sóc, cháu bé mới sinh có hiện tượng vàng da. Chị Đ. cho biết mình đã ly dị chồng và một mình nuôi hai con, trong đó T. là con lớn, sinh năm 2006. Hằng ngày chị đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con.

Theo độ tuổi, đúng ra T. phải học lớp 9 nhưng hiện đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Trường Toản (xã Đá Bạc) vì ở lại lớp 2 năm lúc học tiểu học. Sự việc em mang bầu, nhà trường, giáo viên đều không phát hiện.

T. nói với mẹ người khiến em mang bầu là người quen qua mạng xã hội. Hiện chị Đ. chưa trình báo nhưng người dân và hội phụ nữ xã đã biết sự việc, và Công an xã Đá Bạc đã có báo cáo lên Công an huyện Châu Đức.

Theo tìm hiểu, cha của con T. là một thanh niên ngụ tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức nhưng đang đi làm ăn ở TP.HCM. Người này đã đến gặp gia đình chị Đ. để thỏa thuận về tiền nuôi dưỡng cháu bé.