Gia đình gào khóc vì người thân ra đi mãi không về: Tự sửa soạn hành lý đi khám bệnh, không dám đánh thức vợ con trong đêm

Xã hội 14/02/2023 10:40

"Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi”, vợ của nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Quảng Nam gào khóc xót xa.

Thông tin từ Zing News cho hay, vụ tai nạn xảy ra lúc 4h cùng ngày tại đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.

Đến 8h sáng 14/2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác cứu hộ vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Nhiều người mắc kẹt trong xe khách đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Nhương vợ của nạn nhân Đinh Văn Hai (54 tuổi, quê thành phố Quảng Ngãi), khóc nghẹn: "Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi. Sáng nay, ông sợ mẹ con tôi mất giấc ngủ, không dám gọi dậy để sửa soạn đồ cho ông đi khám bệnh. Ông lặng lẽ ra đi rồi không về nữa vậy ông ơi".

Gia đình gào khóc vì người thân ra đi mãi không về: Tự sửa soạn hành lý đi khám bệnh, không dám đánh thức vợ con trong đêm - Ảnh 1
 

 

Gia đình gào khóc vì người thân ra đi mãi không về: Tự sửa soạn hành lý đi khám bệnh, không dám đánh thức vợ con trong đêm - Ảnh 2
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 4h sáng. Ảnh: Dân Trí

Theo con trai ông Hai, bố anh đi Đà Nẵng để khám bệnh định kỳ. Ông Hai rời nhà đi lúc 3h sáng, đến địa phận huyện Núi Thành thì bị tai nạn.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin sau khi nắm thông tin sự việc, phòng đã cử nhiều lực lượng vào hiện trường để phục vụ công tác cấp cứu các nạn nhân bị thương và bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo Dân Trí, dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ xe khách được ghi nhận là 69 km/h; tốc độ xe container là 30 km/h.

Thời điểm trên, giữa xe ô tô khách mang BKS 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công (đường 129) theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng chở theo 19 người xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo mang BKS 92H-004.33, rơ-moóc mang BKS 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú Quảng Nam) điều khiển.

Gia đình gào khóc vì người thân ra đi mãi không về: Tự sửa soạn hành lý đi khám bệnh, không dám đánh thức vợ con trong đêm - Ảnh 3
 

 

Gia đình gào khóc vì người thân ra đi mãi không về: Tự sửa soạn hành lý đi khám bệnh, không dám đánh thức vợ con trong đêm - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: VietNamNet

Hậu quả 6 người tử vong tại hiện trường, 2 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 12 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tài xế ô tô khách tử vong tại chỗ.

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Phạm Đức Hậu, SN 1975, trú Sung Túc, Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi (lái xe khách).

2. Lê Thị Xã, SN 1970, trú Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Đặng Liên, SN 1962, trú Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

4. Đinh Văn Hai, SN 1969, trú Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

5. Bạch Ngọc Linh (chưa rõ năm sinh), trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

6. Trần Thị Máy, SN 1968, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (chết tại bệnh viện).

7. Nguyễn Trần Hữu Trung, SN 1999, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi (chết tại bệnh viện).

8. Chưa rõ danh tính.

Danh sách người bị thương:

1. Nguyễn Quế, SN 1936, trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

2. Đinh Tám (chưa rõ năm sinh), trú Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Võ Thanh Lùng, SN 1997, trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

4. Lê Thị Lệ, SN 1975, trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

5. Phạm Thị Mơ, SN 1963, trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

6. Võ Thị Thúy Trâm, SN 1984, trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

7. Lê Thị Tính, SN 1973, trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

8. Dương Ngọc Kỳ, SN 1970, trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

9. Lê Tuấn Hoa, SN 1968, trú Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

10. Trần Thị Bông, SN 1963, trú Nghĩa Dũng, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

11. Phạm Văn Ấn, SN 1962, trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

12. Cao Thị Thủy (chưa rõ năm sinh), trú TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

 

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Từ khóa:   Quảng Nam tai nạn giao thông va chạm xe đầu kéo

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