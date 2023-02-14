Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam, thi thể còn mắc kẹt trong xe: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Xã hội 14/02/2023 10:15

Vụ lật xe khách đã khiến 8 người tử vong, một số nạn nhân còn mắc kẹt trong xe, Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo khẩn.

Theo VietNamNet, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cùng các đơn vị liên quan đã tới hiện trường phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia và của Bộ trưởng đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam, thi thể còn mắc kẹt trong xe: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn - Ảnh 1

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay khiến 8 người tử vong. Ảnh: VietNamNet

Sự việc xảy ra khoảng 4h sáng nay tại ngã tư giao nhau cùng mức (giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp) thuộc địa phận Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam xe ô tô khách biển số 76B-006.60 chở theo nhiều người đâm va với xe ô tô đầu kéo biển số 92H-004.33 kéo theo rơ moóc 92R-004.69 lưu thông theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong (6 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện), bị thương 12 người, hư hỏng 2 xe ô tô. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan CSĐT huyện Núi Thành điều tra làm rõ.

Nguồn tin từ Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, theo dữ liệu GSHT của Cục Đường bộ, vụ việc xảy ra lúc 3h41, tốc độ xe biển số 76B-00660 lúc 3:40:51 là 69 km/h, trước đó 10s tốc độ là 73 km/h; xe biển số 92H-00433 lúc 3:41:15 là 30 km/h, trước đó 10s là 48km/h.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân.

Hiện còn một số thi thể nạn nhân bị kẹt trong xe, lực lượng Cảnh sát PCCC CHCN Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp các lực lượng chức năng cắt xe, đưa các thi thể mắc kẹt ra ngoài.

Theo ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục vụ việc, hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, hiện trường.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam, thi thể còn mắc kẹt trong xe: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn - Ảnh 2
 

 

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam, thi thể còn mắc kẹt trong xe: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn - Ảnh 3
Gia đình nạn nhân. Ảnh: Zing News

Cũng theo Zing News, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, xác định ôtô khách BKS 76B - 006.60 (chưa rõ danh tính tài xế) theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo nhiều người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

"Lực lượng chức năng phải dùng cưa cắt thành xe khách, phá vỡ kính để đưa các nạn nhân ra", ông Tiến thông tin và cho biết 12 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Hầu hết nạn nhân tử vong đều trú tại Quảng Ngãi.

Có mặt tại hiện trường, bà Võ Thị Nhương vợ của nạn nhân Đinh Văn Hai (54 tuổi, quê thành phố Quảng Ngãi), khóc nghẹn: "Ông ơi sao nỡ bỏ mẹ con tôi ra đi. Sáng nay, ông sợ mẹ con tôi mất giấc ngủ, không dám gọi dậy để sửa soạn đồ cho ông đi khám bệnh. Ông lặng lẽ ra đi rồi không về nữa vậy ông ơi".

Theo con trai ông Hai, bố anh đi Đà Nẵng để khám bệnh định kỳ. Ông Hai rời nhà đi lúc 3h sáng, đến địa phận huyện Núi Thành thì bị tai nạn.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, thông tin sau khi nắm thông tin sự việc, phòng đã cử nhiều lực lượng vào hiện trường để phục vụ công tác cấp cứu các nạn nhân bị thương và bảo vệ hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Bên cạnh lực lượng của tỉnh cũng có thêm lực lượng của tổ công tác C08. Hiện công an tỉnh đã báo cáo sự việc ra Bộ Công an", ông Nhân cho hay.

Tại hiện trường, chiếc ôtô khách bị lật ngược, cạnh đó các lực lượng chức năng đang thu gom hành lý, tài sản của các nạn nhân tử vong tại hiện trường để bàn giao cho gia đình.

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Từ khóa:   Quảng Nam tai nạn giao thông va chạm xe đầu kéo

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