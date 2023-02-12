Khẩn trương xác minh, danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà). Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt nhưng trong phổi không có nước. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã tử vong trước khi bị vứt xuống sông, đặc biệt tay chân nạn nhân bị trói bằng loại vải vẫn được sử dụng để làm khăn tang. Trên người nạn nhân không có giấy tờ, tài sản. Từ các căn cứ thu thập được, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và CAH Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ An ninh thủ đô, 11h trưa 28-3-2017, trên sông Thái Bình (đoạn qua huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) người dân phát hiện một bao tải nổi lềnh bềnh. Khi kiểm tra, mọi người kinh hoàng khi thấy bên trong là thi thể một người đàn ông bị trói chân tay.

Dựng lại hành trình của nạn nhân trong ngày 20-3 cho đến thời điểm mất tích, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Thị Mến (SN 1967, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) và Mạc Văn Duy (SN 1995, con trai Mến) để xác minh thông tin về việc anh Tân tới nhà lấy tiền trúng lô đề. Thời điểm ấy, Mến và con trai tỏ thái độ bất ngờ. Họ xác nhận sáng 20-3 anh Tân có đến để lấy tiền trúng lô đề, nhưng không biết sau đó đã đi đâu.

Theo thông tin của chính quyền và người dân địa phương, anh Tân đã có vợ và 2 con, làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và có điều kiện kinh tế tốt. Thân nhân nạn nhân cho biết, anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3 và không thấy về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Anh Tân không gây thù oán, hiềm khích với ai và chỉ có một tật xấu là ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh lô đề. Gia đình nạn nhân cho biết, trước thời điểm mất tích, anh Tân có nói chuyện mới trúng đề. Từ những thông tin thu thập được, lực lượng công an triển khai rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt tập trung vào điều tra vụ án theo hướng nợ nần lô đề, cờ bạc. Theo thông tin các trinh sát nắm được, ngày 20-3 anh Tân trúng lô đề với số tiền lớn.

Hai mẹ con. Ảnh: An ninh thủ đô

Tuy nhiên, trinh sát đã nhìn thấy điểm đáng ngờ trong lời khai của 2 mẹ con Mến. Cùng với đó, các điều tra viên lại thu được tại nhà Mến khá nhiều loại vải trắng giống hệt với loại dùng để trói nạn nhân. Nhưng Mến cho hay vì chồng mới mất trong tháng 3-2017 nên nhà còn dư nhiều loại vải này. Từ những điểm mấu chốt này, lực lượng công an đã yêu cầu Mến cho kiểm tra, trích xuất camera an ninh. Sự nghi vấn càng tăng lên khi công an chỉ thu giữ được 4 file video thời gian từ 8h - 8h54 sáng 20-3 có hình ảnh của anh Tân. Khoảng thời gian từ 12h ngày 19-3 đến 8h ngày 20-3 và từ 8h55 ngày 20-3 đến 12h ngày 21-3 thì không có bất kỳ hình ảnh nào từ camera an ninh.

Đây cũng là khoảng thời gian mà nạn nhân Tân mất tích và tử vong theo kết luận pháp y từ Phòng Kỹ thuật hình sự. Trong khi đó, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, các tệp video đã bị xóa không thể phục hồi lại. Việc dữ liệu hình ảnh bị xóa khiến công tác điều tra gặp khó khăn khi mẹ con Mến vẫn chối tội. Nhưng từ các chứng cứ thu thập, Ban chuyên án đã xác định mẹ con Mạc Văn Duy và Nguyễn Thị Mến chính là nghi phạm gây ra cái chết của anh Nguyễn Xuân Tân.

Ngày 29-3, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh với mẹ con Mến và Duy, quá trình đấu tranh liên tục này kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại giây phút mấu chốt khiến mẹ con Duy, Mến nhận tội là khi các cán bộ điều tra nhắc đến người chồng vừa mới mất của Mến, nhắc về cậu con trai lớn đang học tập trên Hà Nội với cả tương lai tươi sáng phía trước. Đồng thời, Ban chuyên án cũng đưa ra bằng chứng là chiếc khăn tang trên cổ nạn nhân cùng với việc camera an ninh tại nhà đối tượng đã bị xóa hình ảnh khiến mẹ con Mến, Duy đã bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, sau đó phải cúi đầu nhận tội.

Cuối cùng, mẹ con Mến đã khai nhận hành vi giết anh Tân để quỵt số tiền trúng đề của nạn nhân. Theo đó, ngày 19-3, anh Tân có đánh một con đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh khá lớn nên Mến bảo Duy san số tiền đánh cho vài chủ lô đề khác.

Nhưng do ham mê chơi điện tử nên trên đường đi Duy rẽ vào một quán Internet chơi đến nỗi không còn đồng nào, vì thế không san được bảng đề cho người khác. Tối cùng ngày, khi có kết quả xổ số và biết anh Tân trúng đề, Duy đã thú nhận với mẹ là đã không san bảng đề cho người khác. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ con Mến sẽ phải trả cho anh Tân số tiền trúng đề lên tới cả trăm triệu đồng. Đến sáng 20-3, Mến cùng Duy bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng. Số tiền còn lại hẹn anh Tân buổi chiều đến lấy tiếp.

Chiều cùng ngày, theo lời hẹn, anh Tân đến nhà Mến lấy tiền. Mến vui vẻ bảo khách ngồi uống nước chờ thì bất ngờ Duy dùng dây siết cổ từ phía sau cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn.

Biết anh Tân tử vong, hai mẹ con Mến kéo xác nạn nhân giấu vào trong buồng. Sau đó cả 2 con như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc, sinh hoạt như bình thường. Đợi đến khuya cùng ngày, Duy dùng bao tải bỏ xác của anh Tân vào và dùng dây vải để buộc chân tay nạn nhân. Sau đó, Duy và Mến dùng xe máy chở bao tải này ra cống Ông Tuân (thuộc xã Thanh Thủy) để thả xác anh Tân xuống rồi về nhà tiếp tục nghe ngóng tình hình.

Ngày 6-2-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, đưa các bị cáo Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy ra xét xử. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mạc Văn Duy tử hình, bị cáo Nguyễn Thị Mến nhận mức án tù chung thân.

Theo giadinh.suckhoedoisong, một vụ án cũng khiến các chiến sĩ công an phải đau đầu.

Cái chết đầy bí ẩn của người bán tạp hóa lập tức khiến vùng thôn quê yên bình này xôn xao, hoang mang. Khi bắt tay vào điều tra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị cũng không thể ngờ rằng, phải mất tới 15 năm, mọi bí ẩn về vụ án đó mới được làm sáng tỏ. Sáng 5/8/2007, khắp các con đương của thôn Đá Nổi ( xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xôn xao vì tin chị Đinh Thị L (SN 1980) bị sát hại, vứt trong bể nước.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Trị xác định, nạn nhân L nằm úp trong bể nước ngay trước cửa nhà mình. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương ăn sâu vào da. Tuy vậy, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Từ những tài liệu thu thập được tại hiện trường, các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, hung thủ gây ra cái chết cho nữ chủ quán tạp hóa Định Thị L chỉ là 1 người. Thêm vào đó, phải là người địa phương, thông thạo đường đi, lối lại. Chính từ nhận định này, diện truy xét đã được thu hẹp đi rất nhiều.

Những vụ án rúng động. Ảnh: Giadinh.suckhoedoisong

Chị L là người tật nguyền, từng trải qua một đời chồng và hiện sống độc thân. Công an đã tiến hành triệu tập người chồng cũ cũng như bạn trai hiện tại của nạn nhân lên làm việc. Tuy nhiên, những người này đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Lúc này, công tan tiến hành rà soát, sàng lọc toàn bộ đối tượng ngổ ngáo, đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương. Nhưng cũng như lần trước, nhóm đối tượng này hoàn toàn không dính líu đến vụ án, cũng chẳng cung cấp được thông tin nào có giá trị. Nhiều ngày trôi qua, cái chết của chị Định Thị L vẫn là một ẩn số.

Các điều tra viên bắt đầu để ý đến nhóm người từ nơi khác đến Đá Nổi. Một là những người mới tới, hai là nhóm người vốn quê ở đây, thời gian qua về làm ăn hoặc thăm thân.

Đi sâu vào tìm hiểu về 3 anh em Lương Thanh Hoàng, các điều tra viên được biết họ đều là người sinh ra ở Đá Nổi nhưng bỏ vào làm ăn tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ rất nhiều năm.

Khoảng tháng 8/2007 nhóm này về Đá Nổi và tá túc tại nhà một người dì để tìm việc làm.

Khi tiến hành triệu tập 3 người nói trên lên làm việc thì chỉ có Lương Thanh C và Nguyễn Văn H đến, còn đối tượng Lương Thanh Hoàng thì không thấy đâu.

Tại cơ quan điều tra, Lương Thanh C và Nguyễn Văn H khai nhận, do không tìm được việc làm nên nhóm này dự định quay lại Vũng Tàu vào ngày 5/8. Do đó, chiều 4/8 cả 3 đi uống rượu tại nhà những người quen trong thôn. Đến khuya, C và H về nhà người di ngủ còn Hoàng về sau, nằm ngủ bên ngoài hiên nhà.

Người dì cho hay, sáng sớm 5/8 khi tỉnh dậy thì nghe tin chị L bị giết. Lúc này bà thấy Hoàng đang ngủ bên hiên nhà nên gọi dậy bào chở đi xem. Khi tới nơi, bà này tiến lại gần hiện trường còn Hoàng đứng bên ngoài. Sau thời khắc ấy, không ai thấy Hoàng đâu nữa.