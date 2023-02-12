Khung cảnh tan hoang sau cháy lớn ở chợ Tam Bạc: Hàng loạt mặt hàng bị cháy rụi, trơ khung, tài sản chôn vùi trong đống tro tàn

Khung cảnh tan hoang với hàng loạt mặt hàng bị cháy rụi, nhiều gian hàng còn trơ khung sau đám cháy ở chợ Tam Bạc (còn gọi là chợ Đổ, ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Theo thông tin từ VTC News, từ khu chợ sầm uất, tấp nập kẻ mua, người bán, sau đám cháy lớn sáng 12/2, chợ Tam Bạc , Hải Phòng trở nên tan hoang, nhiều mặt hàng bị thiêu rụi.

Theo thống kê sơ bộ, trên diện tích hơn 4.600m2, chợ Tam Bạc có 775 điểm kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu là vải, quần áo, giầy dép, vàng mã. Trong số này 159 quầy diện tích trên 3m2, 106 quầy được sử dụng làm kho. Thời điểm xảy ra cháy, chợ có 428 hộ đăng ký kinh doanh thường xuyên.

Cảnh tan hoang sau vụ cháy lớn ở chợ Tam Bạc, Hải Phòng. Ảnh: VTC News

Đây cũng là chợ đầu mối trái cây nông sản, hàng may mặc lớn của Hải Phòng, gắn với nhiều thăng trầm của thành phố. Sau đám cháy, kết cấu nhà khung bị phá hỏng gần như hoàn toàn.

Một tiểu thương sở hữu 4 gian hàng tại chợ Tam Bạc xót xa khi nhìn tài sản của mình mất dần trong đám cháy. Ước tính thiệt hại của tiểu thương này cũng vài tỷ đồng.

Trước sức uy hiếp của lửa và bối cảnh kết cấu của khu chợ đã cũ, xung quanh bao bọc bởi khu dân cư đông đúc, lãnh đạo Hải Phòng đã thống nhất điện xin chi viện từ các tỉnh lân cận như Hải Dương và Thái Bình. Phương tiện xe cứu hoả của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn cũng được chính quyền trưng dụng để nhanh chóng khống chế vụ cháy.

Từ khu chợ sầm uất, giờ là đống đổ nát. Ảnh: VTC News

Thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, sáng 12-2, tại khu vực chợ Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng xảy ra vụ cháy lớn.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhiều mặt hàng dễ bắt lửa như vải, giày dép... cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, khắp nơi là mùi khét. Lúc 15h cùng ngày, xung quanh khu vực cháy chợ Tam Bạc, rất đông tiểu thương, người thân của họ có mặt để khẩn trương dọn đồ đạc còn sót lại sau đám cháy về nơi an toàn.

Tại hiện trường, từ cách xa hàng trăm mét có thể thấy ngọn lửa lớn và khói ngùn ngụt bốc lên từ một số gian hàng bên trong khu vực chợ.

Lực lượng cảnh sát giao thông và cứu hỏa đã có mặt để phân luồng giao thông cũng như tiến hành khống chế đám cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay khi nhận được tin báo, ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực và ông Nguyễn Đức Thọ - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, giám đốc Công an thành phố cùng các lực lượng có mặt để chỉ huy chữa cháy.

Hơn 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chữa cháy các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã được điều động.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy, tiếp tục rà soát xem có thiệt hại về người không.

Tại Hải Phòng, chợ Tam Bạc là khu chợ gắn liền với lịch sử thăng trầm của thành phố. Năm 1972, chợ hư hỏng nặng do các cuộc không kích của Mỹ nên từ đó người dân quen gọi là chợ Đổ.

Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Ban Quản lý chợ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý vụ việc. UBND quận Hồng Bàng phối hợp cùng Ban Quản lý chợ thống kê tải sản bị thiệt hại, sớm có biện pháp ổn định đời sống cho các hộ dân kinh doanh trong chợ bị thiệt hại do cháy. Ảnh: VietNamNet

Đây là chợ đầu mối trái cây nông sản, hàng may mặc lớn của Hải Phòng và thời điểm đông nhất thường vào sáng sớm.