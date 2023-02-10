Xót xa hoàn cảnh của bé gái lớp 4 phải dẫn theo em trai 3 tuổi đến trường: Không có quần áo mặc, phải kiếm ăn hàng ngày

Theo VietNamNet, trên mạng xã hội mới đây xuất hiện video clip ghi lại hình ảnh bé gái đang học lớp 4 ở tỉnh Kon Tum dẫn theo em nhỏ 3 tuổi cùng đến trường. Đằng sau hình ảnh đó là một ước mơ cháy bỏng 'được đi học' của bé gái người Ba Na .

Khi được bắt chuyện, em vẫn ngại ngùng không dám nói chuyện với người lạ. Một lúc sau được bác hàng xóm thuyết phục, em mới chịu bắt chuyện.

Em Y Tiếng là nhân vật đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm khi hình ảnh em dẫn theo em trai 3 tuổi cùng đến trường được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt

Khi được hỏi tại sao hôm nay không đi học, Y Tiếng cho biết vì chiếc áo đi học mỗi ngày bị người em mặc thay.

Kể về hoàn cảnh gia đình, Y Tiếng rơm rớm nước mắt cho biết, gia đình có 5 anh em, bố là người nghiện rượu, mẹ thỉnh thoảng lại đau bệnh nên em rất khó khăn mỗi lần tới trường.

“Có hôm em phải nghỉ học vì thiếu quần áo, có hôm lại phải dẫn em nhỏ đi theo tới trường, rồi có hôm em lại đi kiếm đồ ăn cho các em ăn nên việc đến trường hạn chế. Em ước mơ giống như bao người bạn khác được đến trường để học hành, vui chơi”, Y Tiếng chia sẻ.

Y Tiếng rụt rè khi được hỏi. Ảnh: VietNamNet

Thầy giáo Nguyễn Trung Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cho biết trường hợp em học sinh Y Tiếng xuất hiện trên mạng xã hội vừa qua là có thật, hôm đó mẹ của bị bệnh phải nhập viện, còn ba lại đi làm rẫy xa nhà nên em Y Tiếng dẫn theo em nhỏ tới trường để học.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm mọi hướng tốt nhất cho trường hợp em Y Tiếng để em có thể đến trường nhiều hơn, và giúp em theo kịp kiến thức cùng các bạn trong lớp”, Thầy Dũng cho hay.

Theo Người Lao Động trước đó, ngày 4-2, cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), xác nhận mình là người quay, đăng tải clip ghi lại hình ảnh cô bé lớp 4 dẫn theo em nhỏ đi học.

Clip này ghi lại cảnh một học sinh tiểu học dẫn theo em trai chừng 3 tuổi cùng đi vào lớp học. Khi vào lớp, bé trai khá rụt rè ngồi trong lòng chị.

Y Tiêng ở trong lớp với em trai. Ảnh: Người Lao Động

Cô Hương cho biết: "Y.T là học sinh rất chăm ngoan, ham học. Nếu như các em khác thì sẽ nghỉ, ở nhà trông em nhưng do rất ham học nên Y.T mới dẫn theo em trai đến trường". Sau đó, cô Hương đã lấy quần áo, bánh kẹo mà các nhà hảo tâm ủng hộ để tặng em trai Y.T.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ nơi em Y Tiếng theo học có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, bằng cả tấm lòng yêu nghề, thương học sinh nên những người làm nghề gieo con chữ ở Đắk Pxi vẫn ngày đêm miệt mài với công việc mong sao các em được đến trường đều đặn.

Clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận xúc động của cư dân mạng trước hình ảnh của 2 chị em Y Tiếng.