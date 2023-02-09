Nam thanh niên đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái con của ông chủ từ lúc nạn nhân hơn 11 tuổi đến hơn 13 tuổi.

Theo Báo An Ninh Thủ Đô, phiên xét xử sơ thẩm ngày 9-2, TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Văn Long (SN 2000, trú ở xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) 8 năm tù về tội tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 1 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là 9 năm tù.

Trước đó, quá trình xét xử làm rõ Bùi Văn Long làm thuê tại quán vịt nướng ở phường Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) và ăn ở cùng nhà với gia đình chủ quán.

Bùi Văn Long bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Quá trình chung sống cùng nhà, lợi dụng vợ chồng ông chủ vắng nhà và sự thiếu hiểu biết về tình dục của bé gái sinh năm 2009 (con của chủ quán vịt nướng), từ ngày 5-4-2020 đến 29-5-2022, Long đã 5 lần giao cấu với nạn nhân.

Trong đó, 4 lần đầu Long giao cấu với nạn nhân khi thiếu nữ này mới hơn 11 tuổi và lần giao cấu gần nhất là lúc bé gái này đã bước qua tuổi 13 tuổi. Do đó, Viện kiểm sát xác định, bị cáo đã 4 lần "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 1 lần "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bùi Văn Long lĩnh án với 2 tội danh vì giao cấu với bé gái con của ông chủ quán vịt nướng. Ảnh: Báo Công Luận

Cũng theo Báo Lao Động, tại phiên toà cũng như ở cơ quan điều tra, Long thành khẩn khai nhận hành vi. Bị cáo đã tự ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Cùng với đó, gia đình bé gái và đại diện của nạn nhân có đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Long, nên toà đã xem xét khi lượng hình, tuyên mức án trên với bị cáo.

Bản thân bị cáo cũng đã bồi thường 60 triệu đồng cho nạn nhân.

Vụ nữ sinh mất tích nghi do bị lừa đảo ở Hải Phòng: Tìm thấy thi thể gần chân cầu Kiền Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ sinh gần phía chân cầu Kiền, được biết, nữ sinh mất tích từ ngày 4/2 nghi do bị lừa đảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-dung-gia-inh-vang-nha-nam-thanh-nien-nhieu-lan-xam-hai-be-gai-11-tuoi-xu-phat-2-toi-danh-554286.html