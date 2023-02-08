Hà Nội: Đã bắt giam, khởi tố đối tượng dọa giết con, tống tiền mẹ để trả nợ

Xã hội 08/02/2023 15:12

Cơ quan công an đã bắt giam, khởi tố đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, nhiều lần đe dọa, uy hiếp mẹ ruột của mình để đòi tiền.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, để có tiền trả nợ, Bảo giữ con trai nhỏ, đe dọa, nói dối mẹ già về việc sẽ giết cháu bé nhằm mục đích vòi tiền mẹ.

Theo cơ quan chức năng, năm 2019, Bảo ly thân với vợ, rồi về sống cùng mẹ là bà M. (57 tuổi) và 2 con trai. Cuối năm 2021, đối tượng bỏ nhà đi làm bên ngoài, một mình bà M. phải chăm nuôi 2 cháu nội.

Cuối năm 2022, Bảo chuyển về ở cùng bạn gái mới tại nhà trọ phố Trương Định, quận Hoàng Mai. Khi đó, đối tượng vay nợ 60 triệu đồng. Bảo nhờ mẹ trả hộ nhưng bà M. không đồng ý. Vì vậy, Bảo nảy sinh ý định đe dọa mẹ để lấy tiền.

Hà Nội: Đã bắt giam, khởi tố đối tượng dọa giết con, tống tiền mẹ để trả nợ - Ảnh 1

Đối tượng Trần Nhật Bảo. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều 16/1, Bảo đón người con thứ 2 từ trường học và lên kế hoạch sẽ dùng cháu bé để vòi tiền mẹ. Cụ thể, bị can yêu cầu bà M. chuyển 200.000 đồng nhưng người mẹ không chuyển, thậm chí còn bị bà M. cắt liên lạc. Sau đó, Bảo liên tục nhắn tin chửi bới mẹ.

Tối 17/1, Bảo đến nhà ông ngoại ở phố Thợ Nhuộm với hy vọng tìm được bà M. nhưng không được ai mở cửa. Quá bực tức, đối tượng đi mua một chai cồn rồi châm lửa đốt trước cửa nhà. Đồng thời, Bảo chụp ảnh, gửi cho bà M., đe dọa sẽ chặt tay con trai và giết cháu bé.

Tuy nhiên, người mẹ vẫn nhất quyết không gặp Bảo. Sáng hôm sau, bà M. liên lạc lại với Bảo, đề nghị được đón cháu nội về. Bảo yêu cầu mẹ phải chuyển đủ 60 triệu đồng, nếu không sẽ giết nốt con trai lớn.

Bà M. sau đó chuyển khoản cho con trai 2 triệu đồng. Thấy chưa nhận đủ tiền theo yêu cầu, Bảo tiếp tục nói dối mẹ là đã giết con trai. Bà M. khi đó quá uất ức nên đã trình báo Công an phường Phương Liên.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngay khi nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ khẩn cấp Trần Nhật Bảo.

Ngày 8-2, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nhật Bảo (32 tuổi, trú tại Đống Đa) về tội cưỡng đoạt tài sản.

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