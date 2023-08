Theo hình ảnh do người dân dùng điện thoại ghi lại, vào thời điểm nói trên, tại quán S. có 2 nhóm thanh niên đang đôi co thì bất ngờ lao vào nhau ẩu đả. Một đoạn clip khác cho thấy, anh K. bị chủ quán cùng với 2 người khác đánh liên tiếp vào vùng đầu. Vụ việc không được ai can ngăn.

Anh Kiên bị chủ quán đánh nhập viện. Ảnh: Thanh Niên