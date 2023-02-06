Theo thông tin ban đầu từ UBND TP.Cẩm Phả, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4.2, tại quán lẩu S. (tổ 5, khu 6C, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả) có xảy ra vụ xô xát giữa anh T.N.T (30 tuổi, trú tại tổ 2, khu phố 4C, P.Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh ) - chủ quán, với nhân viên quán là anh P.C.K (19 tuổi, trú tại tổ 3, khu 8, P.Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh).

Thông tin từ Thanh Niên cho hay, ngày 6.2, thông tin từ UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương này đang điều tra vụ một nam nhân viên bị chủ nhà hàng đánh nhập viện.

Theo hình ảnh do người dân dùng điện thoại ghi lại, vào thời điểm nói trên, tại quán S. có 2 nhóm thanh niên đang đôi co thì bất ngờ lao vào nhau ẩu đả. Một đoạn clip khác cho thấy, anh K. bị chủ quán cùng với 2 người khác đánh liên tiếp vào vùng đầu. Vụ việc không được ai can ngăn.

Sau khi bị đánh hội đồng liên tục vào vùng đầu, anh K. nằm sõng soài dưới nền đất ở gian bếp. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả trong tình trạng bất tỉnh.Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Cẩm Phả có mặt tại hiện trường lấy lời khai của nhân chứng và làm rõ thông tin vụ xô xát. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn trong việc chi trả tiền lương.

Theo Zing News, không lâu trước đó, một nhân viên quán lẩu cũng bị hành hung dẫn đến biến dạng gương mặt. Khởi tố vụ nhân viên bị chủ quán lẩu đánh biến dạng mặt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích để điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Duy Tùng (39 tuổi), Hoàng Trung Thanh (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Phong (17 tuổi) và Trần Quốc Việt (19 tuổi) về việc hành hung, đánh đập anh Trần Hữu Giang (29 tuổi, quê huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Nạn nhân bị đánh đến biến dạng mặt. Ảnh: Zing News

Theo tố cáo, cuối tháng 5, anh Giang xin vào làm việc tại quán lẩu nướng Tùng Bản. Sau thời gian làm việc, thanh niên này cảm thấy không phù hợp nên xin nghỉ.

Ngày 16/6, anh Giang đề nghị nghỉ việc và xin lại chứng minh nhân dân cùng số tiền gần 500.000 đồng mà quán đang giữ. "Chủ quán khi đó bảo nghỉ thì ngày 10/7 mới có lương, còn giấy tờ và tiền nợ thì vài hôm nữa qua nhà của anh Tùng (chủ quán) để lấy", anh Giang kể.

Ngày 22/6, thanh niên này đến nhà của chủ quán ở ngõ 278 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, để lấy đồ thì bị nhốt, khóa trái cửa bên trong.

"Khi đó, anh Tùng cùng 3 nhân viên khác của quán đánh đập, dùng dép đánh tôi. Tôi chỉ biết chịu đòn và cầu xin tha vì khi đó chỉ có một mình, lại ở trong nhà của họ", anh Giang nói và cho biết anh bị hành hung khoảng 30 phút mới được thả cho về.

Sau đó, nạn nhân đến trụ sở Công an phường Trung Liệt trình báo vụ việc. Đi cùng anh Giang là một tài xế xe công nghệ chứng kiến vụ việc.