Vụ vàng hút được nam châm ở Bình Dương: Đại diện tiệm vàng lên tiếng

Sau khi mua vàng về nhà, cặp vợ chồng phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận nên đã đăng tải nội dung chia sẻ.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Anh, người đại diện của Cửa hàng vàng Kim Phát Sang xác nhận hình ảnh trong video trên mạng xã hội xảy ra ở cửa hàng của mình do ông là đại diện quản lý. Tuy nhiên, nội dung trong video đã bị cắt úp, nói sai bản chất vụ việc. Theo trình bày của đại diện tiệm vàng Kim Phát Sang, ngày 7/1/2023, một người phụ nữ có đến mua vòng tay bi tại cửa hàng. Đến ngày 9/1, chồng của người phụ nữ mang 1 vòng tay trở lại cửa hàng báo có 1 viên bi trong vòng vàng hút nam châm.

Vàng 'hút nam châm'. Ảnh: VOV Ngay sau đó, cửa hàng đã kiểm tra bên trong, có 1 vật kim loại thường để làm sáng bóng sản phẩm dài 4mm trọng lượng 2 zem (0,2 ly). Theo giải thích của cửa hàng, do lỗi kỹ thuật, quá trình làm bóng vàng, vật kim loại dài 4mm đã lọt vào khe của viên bi trên vòng tay vàng. Cửa hàng đã khắc phục lấy vật kim loại ra và cho khách hàng kiểm tra lại sản phẩm còn nguyên không thay đổi. Khách hàng đã vui vẻ nhận lại và ra về.

“Chúng tôi không nghĩ là họ đã quay và đăng video lên mạng. Về nội dung video trên mạng, đã bị chế, bóp méo, nói không đúng bản chất vấn đề. Nếu người liên quan đăng hết toàn bộ quá trình làm việc thì sẽ nói đúng bản chất sự việc. Sau khi các video phát tán, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với khách mua vàng nhưng họ không gặp gỡ để trao đổi”, đại diện cửa hàng bán vàng cho hay. Vụ khách mua phải vàng hút nam châm, tiệm vàng giải thích rõ lý do. Ảnh: Lao Động Theo Báo Lao Động trước đó, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận. Nội dung video nói về việc 1 người đàn ông cùng vợ sau khi mua vàng đeo tay (một bộ đeo tay gồm 8 vòng) trở về nhà thì tình cờ phát hiện 1 vòng vàng hút nam châm. Cho rằng vàng có vấn đề, người mua đã mang vàng trở lại tiệm để phản ánh. Các video trên mạng ngụ ý cho rằng đây chỉ có thể là vàng giả mới hút/dính nam châm và có yếu tố gian lận khi bán hàng. Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra ở Bình Dương, đương sự liên quan là cửa hàng vàng Kim Phát Sang (tổ 10, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An). Người đại diện cửa hàng vàng Kim Phát Sang là ông Nguyễn Tuấn Anh. Liên quan đến vụ việc, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, đã nắm và đang tiến hành xác minh làm rõ.

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