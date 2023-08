Cả hai vợ chồng ra Bệnh viện Trung ương Huế nằm ròng rã 6 tháng, hàng ngày xin cơm từ thiện ăn. Rất may, ca phẫu thuật thành công nhưng sức khỏe của bà ấy rất yếu, phải điều trị thuốc hàng ngày”, ông Huề kể.

Vì hoàn cảnh khó khăn, người con đầu nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ, nuôi hai em ăn học, người con thứ 2 đang là sinh viên năm 4 một trường đại học ở TP.HCM. Người con gái út không may mới mất sau tai nạn.

Thương bố mẹ, ba đứa con gái của ông chăm ngoan, cố gắng học hành. Bởi thế mà dù rất khó khăn, vợ chồng ông vẫn gồng gánh, xoay đủ đường để nuôi các con ăn học.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chiều 31/10/2022, vợ chồng ông Huề đang đi hái cà phê, trong lúc ngồi nghỉ uống nước thì hàng xóm gọi điện báo tin con gái bị TNGT.

“Ban đầu, tôi nghĩ con bị tai nạn nhẹ, nhưng khi đến nơi thì rụng rời chân tay khi thấy con nằm dưới bánh xe đầu kéo. Tôi chỉ biết chạy tới ôm lấy con rồi gào khóc”, ông Huề kể, không kìm được những giọt nước mắt xót xa.

Từ ngày con mất, bà Đỗ Thị Duyến lúc nào buồn rười rượi, mắt đỏ hoe.

Bà chia sẻ: “Tôi vốn bị bệnh tim, ngày nào nó cũng động viên, thủ thỉ bên tai, rằng sẽ cố học thật giỏi để sau này ra trường đi làm kiếm tiền chăm sóc cho mẹ. Giờ thì chẳng bao giờ được nghe thấy tiếng con nữa rồi...”.

“Giờ con mất rồi, chỉ mong ông trời cho vợ chồng sức khỏe để làm lụng nuôi đứa con thứ hai học ra trường, trả nợ số tiền gần một trăm triệu. Cuối đời còn lại, vợ chồng tôi chỉ biết ước vậy thôi”, ông Huề ngậm ngùi.

Theo Thanh Niên trước đó, lúc 10 giờ ngày 13.1, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại TP.HCM do tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải mang BS 84C-045.33 chạy trên đường An Dương Vương, hướng Võ Văn Kiệt đi bến Phú Định. Khi đến số 25 An Dương Vương (P.16, Q.8), xe này xảy ra va chạm với xe đạp do một bé gái (học sinh cấp 1) chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bé gái tử vong tại chỗ.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

Thời điểm xảy ra tai nạn, là lúc bé gái đang trên đường đi học về. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn được điều tra làm rõ.