Theo cáo trạng, đêm 30.3.2022, sau khi uống rượu cùng bạn, Được về nhà thấy mẹ là bà T.T.B (69 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đang nằm ngủ. Được suy nghĩ mẹ có nhiều người con nhưng chỉ mình chăm sóc mẹ nên bực tức, cho rằng đây là gánh nặng nên đến gọi bà B. thức dậy nói chuyện. Sau đó, hai mẹ con xảy ra cự cãi. Lúc này, Được dùng tay, chân đánh và đá liên tiếp vào người bà B., mặc cho người mẹ già năn nỉ, van xin.

Thông tin từ Thanh Niên cho hay, chiều 2.2, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Kiên Được (35 tuổi, ngụ ấp Căn Nom, xã Trường Thọ, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người. Đây là " nghịch tử " đã giết mẹ của mình vì cho rằng mẹ là gánh nặng.

Không dừng lại, Được còn dùng tay đập mạnh đầu bà B. vào bức tường nhiều lần, làm bà té ngã. Bà B. bỏ chạy ra phía trước sân nhà, rồi nằm bất tỉnh. Thấy bà B. không cử động, gọi không trả lời nên Được bế vào trong nhà và gọi người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 1.4.2022 bà B. tử vong.

Thời điểm Được tại công an. Ảnh: Công an

Cũng theo Báo Công an vào thời điểm trên, ngày 2-4, Được đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Được mức án cùng hành vi nghiêm trọng của mình.

Trước đó, vào năm 2015, vụ án mạng thương tâm xảy ra tại gia đình bà Nguyễn Thị Yến (SN 1957). Khi công an tới nhà bà Yến thì người phụ nữ này đã tử vong, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Nghi can vụ án mạng được xác định là Mai Văn Phượng (SN 1989), là con trai của nạn nhân Yến.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Phượng đã dùng gậy tre đuổi đánh mẹ mình. Bà Yến đã bỏ chạy ra sau nhà nhưng bị Phượng đuổi kịp rồi dùng đá đập nhiều cái vào đầu khiến bà Yến tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an đã xuống hiện trường khống chế nghi can, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Những nghịch tử này dù đã bị pháp luật trừng trị thích đáng nhưng vẫn không làm giảm đi sự phẫn nộ của dư luận.