Hà Tĩnh: Đã vận động gã đàn ông U60 phạm tội hiếp dâm trẻ em sau hơn 2 năm bỏ trốn

Xã hội 01/02/2023 15:14

Hơn hai năm tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, đối tượng đã ra đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Theo VietNamNet, theo cơ quan điều tra, tháng 10/2020, đối tượng Hoàng Bá Lan đã đưa một bé gái đến nhà nghỉ trên địa bàn huyện Can Lộc để quan hệ tình dục.

Sự việc sau đó được gia đình bé gái phát hiện và tố giác tới cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hà Tĩnh: Đã vận động gã đàn ông U60 phạm tội hiếp dâm trẻ em sau hơn 2 năm bỏ trốn - Ảnh 1
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Hà Tĩnh, ngay sau đó, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã, tổ chức lực lượng để truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Sau một thời gian thuyết phục, cuối tháng 1/2023 Hoàng Bá Lan đã đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   hiếp dâm Hà Tĩnh hiếp dâm trẻ em

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