Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, thợ lặn đã tìm thấy thi thể người bảo vệ ở cách bờ sông Cà Ty không xa.

Theo Công an nhân dân, trước đó, tối 27/1, ông làm bảo vệ cho một vựa cá ở Cảng cá Phan Thiết thuộc khu phố 7, phường Đức Thắng. Sáng 29/1, hết ca trực không thấy ông X về nên người nhà đã đến tìm kiếm.

Thi thể của nhân viên bảo vệ được tìm thấy cách nơi bị rơi xuống không xa. Ảnh: Công an nhân dân

Camera ghi lại, ông X. ngồi trực tại vựa rồi đi ra bờ cảng nhưng không thấy quay lại. Đến sáng hôm sau, những người ở cảng không thấy ông X., chỉ thấy xe máy nên trích xuất camera kiểm tra và nghi ông X. lọt xuống sông mất tích.

Lực lượng chức năng đã có mặt xác định nguyên nhân và điều động 8 thợ lặn tới hiện trường tìm kiếm từ sáng 29/1. Các thợ lặn chia khu vực, lặn xuống đáy các tàu đeo neo đậu ở cảng để tìm kiếm. Lực lượng cảnh sát PCCC & CNCH cũng đã có mặt tại hiện trường, xác định dòng chảy, khoanh vùng tìm kiếm nhưng phải mất 3 ngày mới tìm được thi thể nạn nhân.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh, vào khoảng 12 giờ ngày 31/1, thi thể của ông N.X (SN 1970, ngụ TP.Phan Thiết) đã nổi lên mặt nước và được người dân phát hiện đưa lên bờ.

Vị trí thi thể nổi lên cũng gần nơi dự đoán nạn nhân bị rơi xuống. Tuy nhiên, những ngày qua, thợ lặn liên tục lặn tìm xung quanh khu vực này nhưng vẫn không tìm thấy.

Sau khi đưa thi thể lên bờ, Công an TP.Phan Thiết đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi theo quy định. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể ông X được bàn giao cho gia đình.

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