Quán vỉa hè bán cá lóc không kịp nướng, chủ cửa hàng chờ thu cả tỷ đồng trong một ngày

Trong ngày vía Thần Tài, nhiều người dân tranh thủ mua cá lóc nướng để cúng mong một năm làm ăn suôn sẻ, thuận lợi.

Theo Báo Công an nhân dân, cứ vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh dài khoảng vài trăm mét có đến hàng chục tiệm bán cá lóc nướng. Có những cửa hàng trong đêm phải nướng hơn 1.000 con cá lóc nhưng đến sáng vẫn không kịp giao cho khách. Chỉ một đoạn đường nhưng khói, mùi cá lóc nướng tỏa ra bao trùm. Ai cũng mong muốn có cho mình con cá lóc nướng thật tươi, ngon, thật đẹp để cúng vía Thần Tài, mong một năm làm ăn suôn sẻ, thuận lợi.

Cá lóc nướng ngày vía Thần tài. Ảnh: Công an nhân dân

Năm nay, giá mỗi con cá lóc nướng kèm theo rau sống giá từ 180 ngàn đến 240 ngàn/con, cao hơn mọi năm nhưng vẫn đắt khách.

Có thể nói cá lóc nướng là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất trong ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng (25.2). Khắp các khu chợ lớn nhỏ ở TP.HCM đâu đâu cũng thấy món cá lóc nướng.

Hốt bạc nhờ bán cá lóc nướng

Theo VietNamNet, nếu tính giá trung bình 220.000 đồng/con, tiêu thụ hết 5.000 con cá lóc nướng, quán của bà Cúc Bụi có thể thu về chừng 1,1 tỷ đồng chỉ riêng trong ngày vía Thần Tài.

Kinh doanh cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý từ năm 1990, bà Cúc Bụi là một trong những người đầu tiên bán mặt hàng này. Ngày vía Thần Tài năm ngoái, tiệm cá nướng của bà bán được 5.000 con chỉ trong một ngày.

Năm nay, bà cho biết, cá lóc nhập đầu vào từ các vùng nguyên liệu miền Tây tăng giá khiến giá bán ra phải điều chỉnh theo. Cá lóc nướng dao động từ 180.000-250.000 đồng/con, trọng lượng từ 1-1,4 kg/con (năm ngoái, giá bán từ 140.000-200.000 đồng/con), giá trên đã bao gồm bún, bánh tráng, rau sống ăn kèm và mắm nêm.

Có gian hàng phải huy động của chục người ra để phụ buôn bán cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Công an nhân dân

Cá trước khi nướng đã được moi sạch ruột, xiên sả và que mía qua miệng cá vào thân. Sả giúp làm thơm cá, còn nước mía chảy ra trong quá trình nướng làm ngọt thịt cá. Để kịp phục vụ khách mua cá về cúng, bà chủ đang thuê 50 nhân công làm cá cũng như nướng cá riêng cho ngày vía Thần Tài. Thời gian nướng chín cá từ 20-30 phút/con nên 10 bếp than hồng phải có người nướng, lật cá liên tục mới kịp bán cho khách.

“Ngày thường, quán bán được khoảng 40 con cá lóc nướng. Thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ thì lượng bán ra gấp 2-3 lần. Riêng ngày vía Thần Tài, khách đến mua dồn cùng một lúc, đông nhất là khoảng 10h sáng. Nếu không chuẩn bị cá, không có nhiều người cùng làm thì không phục vụ kịp. Năm ngoái, tới 16h, tôi bán hết sạch cá nướng”, bà nói.

Năm nay, bà Cúc cũng nhập về khoảng 5 tấn cá bán riêng trong ngày vía Thần Tài, số lượng tương đương 5.000 con. Nếu tính giá bán ra trung bình 220.000 đồng/con, tiêu thụ hết 5.000 con cá nướng như năm ngoái, quán của bà Cúc Bụi có thể thu về chừng 1,1 tỷ đồng chỉ riêng trong ngày vía Thần Tài.

Quán cá lóc nướng do bà Cúc làm chủ. Ảnh: VietNamNet

Trong khi đó, quán cá Thanh Phong nằm sát bên cạnh chỉ có hai người đứng bán. Chủ quán kỳ vọng, lượng cá bán ra trong ngày vía Thần Tài bằng năm ngoái, khoảng 800 con cá, doanh thu chừng 170 triệu đồng.

Chủ quán cho hay, chị bán cá lóc nướng mưu sinh hơn 10 năm nay, lượng khách quen đặt mua nhiều nên ngày vía Thần Tài năm nào cũng hết sạch hàng. Có người từ 3h sáng Mùng 10 tháng Giêng đã tới mua cá lóc nướng về cúng sớm trước khi đi làm, có người lại cúng tối sau khi đi làm về, người lại mua cá về cúng đúng giờ khai trương, mở hàng năm mới. Cúng cá lóc nướng ngày vía Thần Tài không có khung giờ cụ thể, miễn sao lễ cúng được thực hiện trong ngày, mang lại may mắn cho gia chủ.

Theo Thanh Niên, ngoài món cá lóc nướng, các tiệm bán thịt heo quay cũng rất đông khách. Các lò quay heo trên đường Bà Hạt (Q.10) từ sáng sớm tiệm nào cũng có hàng chục khách xếp hàng chờ. Giá thịt heo quay từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, tùy loại và tùy lò, tăng khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Trong các ngày cúng - vía thần thánh thì vía Thần tài là ngày được giới buôn bán lễ vật cúng bái thích nhất, vì nó kéo dài đến 5 tháng do có đến 5 ông Thần tài, cứ đến mùng 10 hằng tháng là cúng. Ngoài món cá lóc nướng, thịt quay, các loại hoa quả, nhang đèn là những lễ vật không thể thiếu nên cũng được tiêu thụ rất mạnh.