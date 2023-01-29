Danh tính hai thi thể trôi dạt vào bờ biển Khe Hai, nghi ngờ là hai cha con trong tai nạn chìm tàu

Xã hội 29/01/2023 13:13

Cơ quan chức năng đang gấp rút xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân cho 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Khe Hai.

Theo thông tin từ VOV, công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, 2 thi thể là nam giới, một người cao khoảng 1,55m, thi thể còn lại cao khoảng 1m60, mặc quần áo dài thể thao màu đen, có dòng chữ “GUANGZHONG”. Cả 2 thi thể đều trong tư thế nằm sấp, đang trong quá trình phân huỷ.

Ông Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân.

“Hiện tại, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND huyện. Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin đến các xã ven biển từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Thừa Thiên Huế để xác minh.

Thông tin ban đầu trùng khớp với việc có 2 cha con người Huế đóng tàu ở thành phố Hội An. Trong Tết vừa rồi, 2 người trên đường quay về quê thì xảy ra tai nạn chìm tàu. Qua xác minh, thông tin trùng khớp”, ông Duy nói.

Danh tính hai thi thể trôi dạt vào bờ biển Khe Hai, nghi ngờ là hai cha con trong tai nạn chìm tàu - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện hai thi thể tại bãi tắm Khe Hai. Ảnh: VOV

Theo Báo Lao Động trước đó, lúc 6h cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể (chưa xác định danh tính) trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, đoạn giáp thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Danh tính hai thi thể trôi dạt vào bờ biển Khe Hai, nghi ngờ là hai cha con trong tai nạn chìm tàu - Ảnh 2
Lực lượng chức năng và người dân. Ảnh: VTV

Theo lãnh đạo Đồn biên phòng Bình Thạnh, lúc mới phát hiện, hai thi thể nằm úp nên chưa thể xác định được danh tính nạn nhân. Các lực lượng của Đồn đang phối hợp với lực lượng công an điều ra, làm rõ danh tính nạn nhân.

Theo lãnh đạo xã Bình Thạnh, hai thi thể trôi dạt vào bờ biển mặc đồng phục của người nước ngoài nên cần thời gian xác định, làm rõ.

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Từ khóa:   Khe Hai cứu hộ chìm tàu

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