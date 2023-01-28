Ngoài các nguyên nhân dịch COVID-19 hiện "bình thường", còn có tâm lý cà nể khi chúc Tết... nên số người vi phạm nồng độ cồn đầu năm 2023 tăng gần 600%.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, con số thống kê mới đây, số tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng gần 600% dịp Tết Nguyên đán.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 20-26.1), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm; phạt tiền 50,428 tỉ đồng; tạm giữ 639 ôtô, 9.910 mô tô; 50 phương tiện khác; tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng cao. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trong đó, phát hiện, xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 35,1% tổng số vi phạm giao thông).

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), tổ công tác Đội CSGT Công an TP Bắc Giang đã phát hiện tài xế Nguyễn Văn Kh. (SN 1972) điều khiển ô tô con BKS: 30L-73.xxx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,855 mlg/l khí thở (vượt hơn 2 lần mức xử phạt kịch khung là 0,4 mlg/l khí thở).

Tuy nhiên, sau khi bị kiểm tra, phát hiện vi phạm, nam tài xế trên đã không hợp tác, không ký biên bản vi phạm hành chính và các giấy tờ liên quan. Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu vào khung giờ người dân đi chơi Tết. Tuy nhiên do lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường kiểm tra từ trước Tết nên chỉ có 2 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn (chiếm 1,36%).

Gia đình trong vụ tai nạn. Ảnh: Internet

"So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu. Tuy nhiên, tập quán sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết của người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh niên ở các địa bàn nông thôn đã khiến vi phạm trên vẫn trở nên phổ biến. Dù biết nếu bị kiểm tra sẽ bị phạt rất nặng song không ít người vì "ham vui", "cả nể" vẫn uống và cố tình lái xe, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Zing News thông tin về việc chàng trai 22 tuổi có người thân tử vong trong tai nạn xe Audi ở Bắc Giang do tài xế vi phạm vượt ngưỡng nồng độ cồn. Hình ảnh em và câu nói đau xót của người thím nhà bên cạnh khiến ai cũng rơi nước mắt.

"Người ta rồi sẽ thôi nhắc về vụ tai nạn, nhưng nỗi đau vẫn xé lòng người ở lại". Hàng ngày, chị Đỗ Thị Hồng Dung (thím của chàng trai Nguyễn Hải Tân) nằm ở sát vách đều sang thăm lo cho sinh hoạt của người cháu và bà cụ.

“Thích nghi với cuộc sống là một phần nhưng dịp Tết, sự thiếu thốn gia đình lại càng dồn dập đến. “Tân là người sống tình cảm, hay suy nghĩ. Tôi vẫn thường chạy qua cơm cháo để cho thằng bé vơi đi nỗi thiếu vắng. Người ta rồi sẽ thôi nhắc về vụ tai nạn của anh chị tôi, nhưng nỗi đau vẫn xé lòng người ở lại”, chị Dung nói.

Tân trong ngày đầu năm ở trong căn nhà thiếu vắng cha mẹ. Ảnh: Zing News

“Rất ám ảnh khi ra đường dịp này, đường tắc mà chẳng may lại bị ông nào đó say rượu tông vào thì mất Tết”, Trung Hiếu (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) nói và cho biết anh đã đọc ít nhất 5 tin tức về những vụ tai nạn có liên quan đến nồng độ cồn trong tháng cuối năm.

“Chúng tôi đã có chỉ đạo phải làm quyết liệt, không ngại quan niệm sợ giông cả năm”, đại tá Nguyễn Quang Nhật (Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT) khẳng định và cho biết tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng can thiệp, xin bỏ qua vi phạm.

Đại diện Cục CSGT kỳ vọng việc xử lý quyết liệt kể cả không phải dịp cao điểm sẽ gây dựng được văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe” trong cộng đồng. Ảnh: Zing News

Đại diện Cục CSGT kỳ vọng việc xử lý quyết liệt kể cả không phải dịp cao điểm sẽ gây dựng được văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe” trong cộng đồng. “Cũng giống như chúng ta xây dựng văn hóa đội mũ bảo hiểm, ai lái xe máy mà không đội mũ sẽ tự thấy lạc lõng”, ông Nhật đánh giá đây chính là yếu tố then chốt bởi “CSGT ra quân xử phạt dù quyết liệt cũng chỉ mang tính xác suất”.

Ngoài những bệnh điển hình do bia rượu gây ra như ngộ độc rượu cấp tính khi sử dụng quá nhiều rượu, viêm gan mạn tính, xơ gan, viêm tụy cấp ở những người uống rượu thường xuyên, rượu bia còn gây ra các vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe như tăng nguy cơ ung thư miệng và thực quản, ung thư gan, ung thư đại tràng, làm giảm sức đề kháng của cơ thể, do đó rất dễ bị nhiễm trùng đặc biệt những người nghiện rượu dễ mắc lao phổi...ThS.BS. Võ Ngọc Quốc Minh thông tin trên Báo Sức khỏe và đời sống.

Trong dịp Tết vừa qua, khi ngồi vào mâm cơm cùng họ hàng, Nguyễn Hải Tân như thói quen đều ngăn những người sẽ lái xe không sử dụng đồ uống có cồn.