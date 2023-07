Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng 20.1, thông tin từ Công an H.Quản Bạ (Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Mí Mua (18 tuổi) và Lù Mí Dính (22 tuổi) cùng trú xã Cán Tỷ (H.Quản Bạ) để làm rõ tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại điều 142 bộ luật Hình sự.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Mua thấy mọi người uống say và về nhà ngủ, riêng L.T.C (15 tuổi, trú xã Thái An, H.Quản Bạ) say không thể đi lại được. Thấy vậy Mua liền cõng thiếu nữ về phòng trọ của mình.

Theo Công an H.Quản Bạ, khoảng 20 giờ ngày 13.1, Mua và Dính đến quán nhậu ở TT.Tam Sơn (H.Quản Bạ) uống bia với bạn bè.

Hai thanh niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Niên

Tại phòng trọ, 2 bị can cùng thiếu nữ ngủ chung giường thì Mua thực hiện hành vi quan hệ tình dục, nạn nhân do quá say nên không thể tự vệ.

Sau khi Mua quan hệ tình dục xong, Dính tiếp tục thực hiện hành vi tương tự đối với C. Ngày 15.1, C. đã tới Công an H.Quản Bạ tố giác hành vi của Mua và Dính.

Việc ngang nhiên lợi dụng đối phương để giở trò đồi bại đã không còn xa lạ. Theo Báo Người Lao Động trước đó, lợi dụng thiếu nữ 17 tuổi cùng thôn không có khả năng tự vệ, Trần Văn Tr. ở Hà Nam đã thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-8, công an xác định Tr. đang lẩn trốn tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) nên đã tổ chức lực lượng phối hợp với công an sở tại vây bắt thành công. Hành vi của tên này đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục khởi tố, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Hồng Vân chia sẻ trên Báo An Ninh thủ đô, Khoản 2 Điều 101 BLHS 2015 quy định, với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.