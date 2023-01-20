Trước bàn thờ lập vội bằng chiếc bàn học của Hạo Nam khi còn sống, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé) khóc rấm rứt rồi ngất lịm. Di ảnh bé trai là tấm hình nhỏ xíu với gương mặt bầu bĩnh lúc 3-4 tuổi.

Theo VnExpress, quan tài bé Hạo Nam được xe chở về nhà, đưa ngay ra phía sau an táng. Ông Thái Văn Tấn Tài (cha Hạo Nam) đầu đội nón che mái đầu đã xuống tóc, ngồi khóc trong góc nhà, đôi mắt vô hồn.

Sau 21 ngày rơi xuống cọc bêtông sâu 35 m ở dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã được đưa lên, rạng sáng 29 Tết. Lúc 1h20, hai cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25 m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bêtông - nơi bé trai 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể lên. Do trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm hai người xuống phải lên để đổi nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc trục vớt hoàn thành sau gần hai tiếng thực hiện.

Theo thông tin từ Dân Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, được sự giúp đỡ của các chuyên gia, công tác cứu hộ bé Hạo Nam đã được lực lượng chức năng địa phương hoàn thành. Bé được đưa lên mặt đất lúc 1h20 ngày 20/1. Các cơ quan chức năng đã làm thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể cho gia đình.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể Hạo Nam rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m lên mặt đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Vietnamnet

Về nguyên nhân tử vong, ông Bửu nói, theo kết quả điều tra và pháp y tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm với thành vách cứng, rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong.

Đại diện gia đình cho biết, bé Hạo Nam được an táng ở phần đất sau nhà.

Theo lãnh đạo địa phương, đây là sự việc đáng tiếc, rất hy hữu. Về trách nhiệm của các bên liên quan, thực hiện quy trình luật pháp, UBND tỉnh sẽ đề nghị cơ quan chức năng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.