Hạo Nam ơi, kiên trì thêm một chút nữa: Nhất định sẽ đưa được con ra trước Tết

Lực lượng chức năng đang ngày đêm kiên trì, nỗ lực hết mình để đưa Hạo Nam lên khỏi trụ sâu 35 m.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, thông tin mới nhất về diễn biến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong, ngày 15/1, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện các công việc theo phương án đã được quyết định nhằm tiếp cận, đưa thi thể nạn nhân lên để lo hậu sự. Công việc cứu hộ bé trai Hạo Nam có tiến triển, song vẫn gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại khiến thời điểm có thể nhổ trụ bê tông vẫn chưa thể xác định được.

Cũng trong ngày 15/1, cuộc cứu hộ, giải cứu bé trai Hạo Nam đã nhổ xong ống vách thép bên ngoài nhưng chưa thể kết thúc hay đạt được kết quả mong muốn cuối cùng. Việc cứu hộ kéo dài khiến tất cả phải chờ đợi trong mòn mỏi với những khó khăn gặp phải. Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng Bảo - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp - cho biết "Nhổ ống bê tông là bước khó khăn nhất, vừa đào vừa chống đến 12m phía dưới. Chúng tôi đang cố gắng nhổ ống bê tông trước Tết. Có thể thực hiện chậm nhưng phải đặt việc đảm bảo an toàn là trên hết", ông Bảo nói.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn xác định, khó khăn vẫn là đào đất sét cứng và cắt ống bê tông trong điều kiện chật hẹp. Lực lượng cứu hộ cứu nạn xác định, khó khăn vẫn là đào đất sét cứng và cắt ống bê tông trong điều kiện chật hẹp. Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, sau khi nhận tin thông báo của chính quyền xác định bé Hạo Nam đã mất, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ bé Hạo Nam) đã xúc động, nghẹn ngào. Đứa con trai của chị đã rời xa gia đình và phép màu đã không xảy đến. Chính quyền địa phương, Hội phụ nữ và các đoàn thể, người thân đã đến an ủi, động viên chị Linh vượt qua nỗi đau trước mắt để tiếp tục đợi con được đưa về nhà. Chị Linh cho biết, lúc hay tin rất đau lòng và mong muốn con mình sớm được đưa về nhà, để gia đình thực hiện an táng. Trong đêm 14/1, lực lượng cứu hộ đã đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite (loại sét khoáng có tính trương nở và độ nhớt cao) phía dưới khung vây ván thép. Ảnh: Thanh Niên Trong đêm 14/1, lực lượng cứu hộ đã đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite (loại sét khoáng có tính trương nở và độ nhớt cao) phía dưới khung vây ván thép. Sở TT-TT Đồng Tháp thông tin thêm, trong ngày 14.1, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục đào đất bằng gàu cạp kết hợp gàu ngoạm bên ngoài ống vách. Đồng thời, cắt xong 3 đầu cọc bê tông, hạ và đang hàn lắp đặt khung chống ở tầng 6. Trong quá trình thực hiện cứu hộ, cứu nạn, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu, Tổ điều hành tại công trường phải điều động 2 nhóm thợ (1 nhóm từ công trường lân cận sang để sửa chữa và 1 nhóm từ TP.HCM xuống) để trực bảo trì đảm bảo cho cần cẩu hoạt động liên tục.

Phương án cứu bé trai 10 tuổi không được nóng vội: Chuyên gia lí giải nguyên nhân vì sao tốn nhiều thời gian, đã đi đúng hướng Tính đến nay, sau nhiều ngày cứu hộ bé trai 10 tuổi, công tác vẫn đang được tiến hành và duy trì để đưa Hạo Nam lên bàn giao cho gia đình sớm nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hao-nam-oi-kien-tri-them-mot-chut-nua-nhat-dinh-se-dua-duoc-con-ra-truoc-tet-546830.html